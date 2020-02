TV Gladbeck: Sprintstaffel verfehlt weitere Topzeit deutlich

„Diese Meisterschaften standen für uns unter dem Motto KV“, sagte Heiner Preute, Trainer der Leichtathleten des TV Gladbeck. Was bedeutet bitteschön KV? „Kannste vergessen“, erläuterte der Coach. Er hatte gehofft, dass sich die weibliche Jugend-Sprintstaffel bei den NRW-Hallentitelkämpfen der Frauen und Männer in Dortmund gegenüber dem Vorwochenende (1:41,91 Min.) noch einmal steigern könnte.

Doch daraus wurde aus verschiedenen Gründen nichts. Zunächst einmal konnte das Quartett nicht in Bestbesetzung antreten, weil Anna Schlagenwerth infolge einer Erkrankung kurzfristig ausfiel. Für sie sprang Caro Schöne ein. Dann klappte im Rennen der erste Wechsel von Shanice Meister auf Johanna Koller nicht optimal, so dass der TVG hinterherlief.

Staffel des TV Gladbeck muss auf Bahn zwei laufen

Heiner Preute, Trainer der Leichtathleten des TV Gladbeck, erlebte in Dortmund NRW-Meisterschaften der Marke „kannste vergessen“. Foto: Falk Blesken

Gegen ein Top-Ergebnis sprach außerdem die Bahnverteilung. „Wir mussten auf Bahn zwei laufen“, so Preute - und auf dieser läuft man nachweislich schlechtere Zeiten als auf den Bahnen vier, fünf und sechs. Der TVG-Trainer tauscht sich über dieses Thema nun mit den Verantwortlichen aus. Seine Frage lautet: „Warum packt man bei Zeitendläufen die fünf schnellsten Staffeln in einen Lauf?“

Am Ende erreichte die Jugendstaffel des TVG in der Besetzung Shanice Meister, Johanna Koller, Louisa Meis und Caro Schöne) in 1:44,82 Min. den siebten Platz. Über 60 Meter Hürden schied Meister in 9,21 Sek. im Vorlauf aus.