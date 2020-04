TV Gladbeck: Torwart tauscht Trikot gegen Schutzkleidung

Christian Hirschfelder hat auf dem Handballfeld einen wichtigen Job. Noch wichtiger ist das, was der Torwart des Handball-Bezirksligisten TV Gladbeck im richtigen Leben macht. Der 19-Jährige absolviert nämlich gerade sein Freiwilliges Soziales Jahr im Rettungsdienst der Feuerwehr Gladbeck.

Hirschfelders Job ist wegen der Corona-Pandemie stressiger geworden

Für den jungen Schlussmann, der als A-Jugendlicher für den HC Westfalia Herne in der Bundesliga aktiv war, hat sich seit dem Beginn der Corona-Pandemie einiges verändert. Unter anderem muss Hirschfelder „nur“ noch drei Tage á zwölf Stunden in der Woche arbeiten, weil nicht so viele Sanitäter gleichzeitig auf der Wache sein dürfen.

In Aktion: Christian Hirschfelder in einem Spiel des der TV Gladbeck gegen Westfalia Hombruch II. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Allerdings ist sein Job stressiger geworden. „Am Anfang hatten wir nicht mehr so viel zu tun, weil sich die meisten Menschen nicht mehr raus getraut haben. Aber inzwischen ist die Zahl wieder gestiegen“, so Hirschfelder. Doch nicht nur die Menschen, die nun wieder vermehrt rausgehen und sich dabei beispielsweise am Bein verletzten, erschweren den Alltag. Auch die gelegentlichen Corona-Verdachtsfälle erschweren den Job - etwa durch das Anziehen der Schutzkleidung. Das ist für Hirschfelder jedoch überhaupt kein Problem.

Sport ist für Christian Hirschfelder weiterhin ein zentrales Thema

„Ich bin froh, helfen zu können“, sagt 19-Jährige. Wegen der strengen Regeln hat Hirschfelder trotz des Kontaktes zu vermeintlichen Coronafällen keine Angst, angesteckt zu werden. Aus diesem Grund schottet er sich daheim auch nicht von seiner Familie ab und versucht, stattdessen Zeit mit ihr zu verbringen.

Neben der Familie ist trotz der Corona-Pandemie der Sport - und somit die Handballer des TV Gladbeck - für ihn weiterhin ein großes Thema. Der 19-Jährige und seine Teamkollegen haben von Athletiktrainerin Katharina Zenker einen Trainingsplan bekommen, den sie befolgen müssen. Außerdem geht Hirschfelder häufig joggen. Doch sein Hauptaugenmerk liegt als Torhüter auf dem Athletiktraining, da dieses besonders wichtig für seine Position ist.

TV Gladbeck trifft sich online auch zum Bierchen trinken

Allerdings spüren die TV-ler, so der Schlussmann, inzwischen einen Motivationsschwund. Deswegen haben sie sich jetzt etwas Besonderes einfallen lassen: Statt alleine zu trainieren, werden nun per Videochat gemeinsam Workouts gemacht.

Neben dem sportlichen Teil wird auch die sogenannte dritte Halbzeit auf der Plattform ausgetragen. „Wir trinken auch unser Bierchen gemeinsam“, so Hirschfelder.