TV Gladbeck: Trainer Michael Lechert legt eine Pause ein

Der älteste Handballnachwuchs des TV Gladbeck wird in der neuen Saison nicht mehr von Michael Lechert trainiert. Der Coach, der sich in den vergangenen 13 Jahren insbesondere um die Jugend der Blau-Weißen sehr verdient gemacht hat, legt eine Pause ein. Ein Nachfolger steht schon fest.

Patrick Schmidt trainiert künftig die A-Jugend des TV Gladbeck

Patrick Schmidt, der Leiter der Handballabteilung im TVG, wird die A-Jugend übernehmen - wenn denn mal wieder trainiert und gespielt werden darf. „Wir würden gerne wieder in der Verbandsliga um Punkte kämpfen“, sagt Schmidt, der in den vergangenen Tagen und Wochen in erster Linie damit beschäftigt war, wegen der Corona-Krise Fahrten und Veranstaltungen abzusagen, das traditionelle Wochenende der Jugend in Dankern zum Beispiel oder das Handballcamp für den Nachwuchs in den Osterferien.

Patrick Schmidt trainiert in der neuen Saison die A-Jugend des TV Gladbeck. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Warum Michael Lechert ein Sabbatjahr einlegt? „In Verbindung mit meinem Job ist das doch sehr zeitintensiv“, sagt der 51-Jährige. Und weiter: „Vor allem die Phase, als ich auch noch unsere erste Mannschaft trainiert habe, hat Kraft gekostet. Das nächste Jahr möchte ich durchschnaufen.“

Michael Lechert hat für Herten in der Verbandsliga gespielt

Dem Handball und „seinem“ TV Gladbeck wird Michael Lechert nicht verloren gehen. Natürlich, ist man geneigt zu sagen. Schließlich ist er seit seinem zehnten Lebensjahr Handballer, hat für die SpVgg Herten in der Verbandsliga die Knochen hingehalten und nach seinem Umzug nach Gladbeck schließlich für den TV.

Zwei Eckpfeiler der Nachwuchsarbeit im TV Gladbeck: Matthias Henkel (links) und Michael Lechert. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Anno 2007 begann sich Michael Lechert als Trainer in der Nachwuchsabteilung des TV Gladbeck zu engagieren. Zusammen mit Matthias Henkel baute er diese quasi wieder auf - die aktuellen Erfolge der blau-weißen Jugendmannschaften sind Früchte dieser kontinuierlichen Arbeit. „Ich habe damals“, erinnert sich der erfahrene und impulsive Coach, „mit einer F-Jugend begonnen, die an Spielfesten teilnahm.“

Lechert bewahrte die Erste des TV Gladbeck vor dem Abstieg

Viele dieser Jungs, darunter auch sein Sohn Malte, begleitete Michael Lechert bis zur vergangenen Saison. „Ziel war es“, sagt er, „es hinzubekommen, dass sie mal mitspielen können in unserer ersten Mannschaft.“ Ziel erreicht, kann man nur feststellen, schließlich gehören einige von Lecherts Schützlingen längst zum Stamm der von Tobias Thiel trainierten Erstvertretung.

Dass diese nach wie vor in der Bezirksliga vertreten ist, ist auch ein Verdienst von Michael Lechert. Der übernahm nämlich in der Spielzeit 2018/2019 die Blau-Weißen im dicksten Abstiegskampf. Der Trainer damals: „Ich bin der Huub Stevens des TV Gladbeck.“ Wie der Knurrer von Kerkrade schließlich die Königsblauen vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahrte, feierte Michael Lechert auch mit seinen Blauen den Klassenerhalt. Seinerzeit besonders wertvoll: der Sieg im Stadtderby über die dritte Mannschaft des VfL Gladbeck.

Lechert wird unter anderem . . . Handball gucken

Was wird Michael Lechert mit seiner neuen Freizeit anfangen? „Ich werde viel mit meiner Frau unternehmen.“ Außerdem wolle er selbst wieder sportlich etwas tun. Und . . . Handball gucken!

Beispielsweise die Spiele der Erstvertretung des TV Gladbeck mit Sohn Malte und den anderen Burschen, die er seit der F-Jugend kennt.