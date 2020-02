TV Gladbeck: Volleyballerinnen setzen klare Prioritäten

Auf die Oberliga-Volleyballerinnen des TV Gladbeck wartet ein langes Wochenende mit zwei oder sogar drei Partien. Zunächst empfangen die Blau-Weißen den VfL Telstar Bochum zum Punktspiel. Einen Tag später geht’s dann zur Bezirkspokal-Vorrunde nach Münster. Der TVG setzt allerdings ganz klare Prioritäten.

Im Pokal sollen beim TV Gladbeck die jungen Spielerinnen Erfahrung sammeln

Waldemar Zaleski, Trainer des TV Gladbeck, ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft sehr zufrieden. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Im Pokal sollen junge Spielerinnen wie Mareet Maidhof und Lara Bittner Erfahrung sammeln“, betont Gladbecks Trainer Waldemar Zaleski, dessen Mannschaft in diesem Wettbewerb am Sonntag, 1. März, zunächst auf den Landesligisten TuS Saxonia Münster treffen wird. Sollte sie diesen Vergleich gewinnen, geht es sofort weiter gegen Sieger aus dem Spiel SG Vest (Verbandsliga) gegen SV Werth (Regionalliga).

Wichtiger, viel wichtiger ist für den TV Gladbeck aber die Begegnung mit dem VfL Telstar Bochum, die am Samstag, 29. Februar, um 19 Uhr in der Artur-Schirrmacher-Halle über die Bühne geht. „Auch wenn wir in der Hinrunde in Bochum klar und deutlich gewonnen haben, werden wir den Gegner nicht unterschätzen“, betont Zaleski.

TV Gladbeck nimmt den zweiten Tabellenplatz ein

Dessen Team ist seit dem 3:2-Erfolg über den TV Hörde im Verfolgerduell am vergangenen Spieltag Tabellenzweiter. Halten es die Gladbeckerinnen, hält es ihr Trainer für möglich, Spitzenreiter RC Borken-Hoxfeld, der ja fünf Zähler mehr auf dem Konto hat, noch abzufangen?

Zaleski schüttelt sogleich den Kopf: „Das lässt sich Borken nicht mehr aus der Hand nehmen.“ Für sein Team gehe es darum, Rang zwei zu behaupten, um sich für die Aufstiegsrelegation gegen den Tabellenzweiten der Oberliga-Staffel 1 zu qualifizieren.

TV Gladbeck befindet sich laut Trainer Zaleski in einer guten Phase

Druck ausüben will und wird Zaleski auf seine Mädels indes nicht. „Wir sind gut damit gefahren, uns immer nur auf das nächste Spiel zu konzentrieren“, sagt der erfahrene Coach. Seine Mannschaft, betont Waldemar Zaleski, befinde sich in einer guten Phase.

Das kann man wohl so sagen: Kürzlich erst bezwang der TVG in der Artur-Schirrmacher-Halle den Tabellenführer mit 3:0 und am vergangenen Sonntag den Tabellenzweiten TV Hörde II mit 3:2. Dazwischen gab’s jeweils einen 3:1-Erfolg über den TV Werne und die SG Sande/VoR Paderborn.

TV Gladbeck muss gegen Bochum auf Ellen Plonowski verzichten

Personell geht der TV Gladbeck fast in Bestbesetzung in die Begegnung mit dem VfL Telstar Bochum: Nur Ellen Plonowski wird fehlen. Damit steht bereits fest, dass Julia Frohleiks das Spiel des Tabellenzweiten gestalten wird. Ebenfalls wieder im Aufgebot steht Mareet Maidhof aus der Zweitvertretung.

Einen Tag später, im Pokal-Wettbewerb, gesellt sich noch Talent Lara Bittner zur ersten TVG-Auswahl dazu. Im Gegenzug werden Julia Frohleiks, Sabrina Sobieraj und Maria Rietz geschont. Und auch Tina Kaiser wird in Münster nicht dabei sein, sie muss nämlich arbeiten.