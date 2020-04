TV Gladbeck will sich auf drei Positionen verstärken

Ob es in der Regionalliga West weitergeht oder doch „nur“ in der Oberliga, wissen die Volleyballerinnen des TV Gladbeck derzeit noch nicht, Ungeachtet dessen haben die Verantwortlichen des Klubs eine Grundsatzentscheidung bereits getroffen. Möglichst viele Spielerinnen aus dem aktuellen Aufgebot sollen unabhängig von der zukünftigen Klassenzugehörigkeit gehalten werden.

Gelingt es dem TV Gladbeck, die Topspielerinnen zu halten?

„Das ist“, betont TVG-Trainer Waldemar Zaleski, „eine klare Kiste, die Mädels haben ihre Sache schließlich ordentlich gemacht.“ Tatsächlich konnten sich die Blau-Weißen ja nach einem verpatzten Saisonstart mit nur drei Punkten aus den ersten drei Partien an die Spitze herankämpfen und lagen zwischenzeitlich sogar auf Rang zwei. Als der Spielbetrieb im März schließlich ausgesetzt wurde, belegte das Team den dritten Tabellenplatz.

Die Spielerinnen des TV Gladbeck dürfen noch hoffen, in die Regionalliga aufzusteigen: Unser Bild zeigt Mirka Holthausen, Kim Smaniotto und Talent Mareet Maidhof (von links). Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Stellt sich die Frage, ob es dem Klub auch gelingt, seine Topspielerinnen zu halten. Schließlich gibt es in der näheren Umgebung einige Zweit- und Drittligisten, die natürlich mitbekommen haben dürften, was sich in Gladbeck entwickelt (hat). Dazu Waldemar Zaleski: „Wir sind in Gesprächen, es gibt viele positive Signale.“

TV Gladbeck möchte mit einem größeren Kader in die Saison gehen

Außerdem schauen sich Zaleski & Co. auch noch auf dem Spielerinnenmarkt um. Begründung? „Wir wollen mit einem größeren Kader an den Start gehen“, sagt der erfahrene Trainer, der hofft, zukünftig auf 14 oder 15 Aktive zurückgreifen zu können. Das sei die Lehre, die aus den vergangenen beiden Jahren gezogen werden müsse.

Handlungsbedarf sieht Zaleski insbesondere auf drei Positionen, nämlich in der Mitte, im Außen- und im Hauptangriff. Der Trainer: „Nehmen wir etwa den Außenangriff, Kimmi (Kim Smaniotto, d. Red.) und Mirka (Holthausen) mussten ja immer spielen.“ Es sei aber unbedingt notwendig, diese Spielerinnen auch mal zu entlasten.

In Maidhof und Bittner haben zwei Talente den Sprung in die Erste geschafft

Auch in den vergangenen beiden Jahren haben sich die Gladbecker immer nach Zugängen umgeschaut, oft jedoch vergeblich. Doch dank des erfolgreichen letzten Dreivierteljahrs ist der TV Gladbeck für Spielerinnen anderer Vereine offenbar wieder interessant geworden. „Es kommen tatsächlich Anfragen“, betont Zaleski, „das ist ein sehr gutes Zeichen.“

Des Weiteren baut der TVG weiter auf seine überaus erfolgreich Nachwuchsarbeit. In der Saison 2019/2020 haben in Mareet Maidhof und Lara Bittner immerhin zwei Talente aus der eigenen Jugend den Sprung in die erste Mannschaft geschafft.