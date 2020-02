TV Gladbeck: Zwei Teams für die „Westdeutsche“ qualifiziert

Auf ein durchaus erfolgreiches Wochenende blickt die Volleyballabteilung des TV Gladbeck zurück. Die weibliche U14 und U16 qualifizierten sich nämlich für die Westdeutsche Meisterschaft. Die U20 darf hoffen, ebenfalls bei den Titelkämpfen auf Landesebene mitmischen zu dürfen. Überraschend ausgeschieden ist hingegen die weibliche U18.

Die U14 der Blau-Weißen erreichte ihr Ziel in der Artur-Schirrmacher-Halle ohne große Probleme. Infolgedessen war Trainer Ioan „Nico“ Vasi zufrieden mit den Mädchen, die nun am 28./29. März an den „Westdeutschen“ teilnehmen.

U14 des TV Gladbeck ist zunächst noch nervös

Trainer Ioan „Nico“ Vasi führte die U14 und die U16 des TV Gladbeck zu den Westdeutschen Meisterschaften. Foto: Frank Oppitz / Funke Foto Services

Ihr Auftaktmatch - Gegner war der SC Union Lüdinghausen - gewannen die Gladbeckerinnen deutlich mit 25:13 und 25:13. Dabei spielten die noch etwas nervös. Das aber legte sich nach dieser Partie. Zu sehen war dies in der Begegnung mit dem RC Sorpesee, der mit 25:11 und 25:9 bezwungen wurde. In dieser Partie erlaubte sich der TVG praktisch keine Fehler. Mit dem zweiten Sieg hatte das Vasi-Team sich bereits für die Landestitelkämpfe qualifiziert. Aber auch der dritte Durchgang ging noch an die Gastgeberinnen - mit 25:5 und 25:9 setzten sie sich gegen den VfL Ahaus erfolgreich in Szene.

Die U16 des TV Gladbeck löste ihr Ticket zu den „Westdeutschen“ in Leverkusen. Das Team startete mit einem 25:5 und 25:9 gegen den TV Mesum, ehe es in der Begegnung mit dem TV Humann Essen zumindest im ersten Durchgang gefordert wurde. Der TVG musste nämlich erst einen Satzball abwehren, ehe er sich mit 28:26 durchsetzen konnte. Anschließend war es leichter, beim 25:9 wurde Essen vom Vasi-Team völlig überrannt.

U20 des TV Gladbeck darf auf die „Westdeutschen“ hoffen

Gegen Gastgeber Leverkusen verloren die Blau-Weißen den ersten Satz mit 22:25. Danach drehten sie aber auf und gewannen Durchgang Nummer zwei mit 25:13. Der Tiebreak ging mit 15:10 an den TVG.

Die U20 darf hoffen, bei den „Westdeutschen“ antreten zu dürfen, weil der USC Münster beim Qualiturnier weder gegen Gladbeck noch gegen Bayer Leverkusen angetreten ist. Trainer Carsten Knoth, dessen Team gegen die SG Sendenhorst glatt in zwei Sätzen gewonnen und gegen Leverkusen in einem Partie auf höchstem Niveau mit 1:2 (25:27, 25:21, 14:16) verloren hat, geht davon aus, dass noch in dieser Woche eine Entscheidung in dieser Sache fällt.

U18 des TV Gladbeck ist überraschend ausgeschieden

Enttäuscht war Carsten Knoth über das Aus der favorisiert ins Turnier gegangenen weiblichen U18. Sie lag, nachdem sie zum Auftakt den VfL Bad Berleburg glatt bezwungen hatte, gegen den RC Sorpesee im ersten Satz schon imt mit 9:2 in Führung. Plötzlich klappte aber kaum noch etwas - Konsequenz: Der TVG verlor den Vergleich völlig überraschend mit 23:25 und 21:25. Anschließend feierte Blau-Weiß zwar noch einen 2:1-Erfolg über den USC Münster, die Qualifikation zu den Titelkämpfen auf Landesebene schafften die Gladbeckerinnen aber dessen ungeachtet nicht.