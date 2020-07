U17 des BV Rentfort spielt im Test nicht nur gut mit

Fußball-Verein Eintracht Erle beginnt am Mittwoch, 27. Mai 2020 in Gelsenkirchen mit dem Training für die Jugend. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Gladbeck. Den dritten Test nach der Corona-Zwangspause absolvierte jetzt die U17 des BV Rentfort. Gegen Union 09 Mülheim spielten sie nicht nur gut mit.

Einen 4:1 (3:0)-Erfolg feierten die U17-Fußballer des BV Rentfort in einem Testspiel gegen den TuS Union 09 Mülheim. Der Gast kämpft ebenfalls in der Kreisliga A um Punkte.

Nach einer intensiven Trainingswoche war bereits vor dem Anpfiff der Partie die Konzentration bei den BVR-Spielern zu spüren. Beinahe folgerichtig spielten die Rentforter B-Jugendlichen gegen den starken Gegner sehr gut mit - und sogar mehr als das.

BV Rentfort führt nach der ersten Halbzeit bereits mit 3:0

Mit viel Spielwitz und einem gekonnten Kombinationsspiel erarbeiteten sich die Platzherren Chance um Chance. Sehr auffällig war, das jeder Akteur versuchte, den besser positionierten Mitspieler in Szene zu setzen. Konsequenz: Als es in die Halbzeitpause ging, lag der BVR gegen den TuS Union 09 Mülheim schon mit 3:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit verloren die Gladbecker etwas den Rhythmus, was aber wohl den vielen Wechseln geschuldet war.

Die erste U15 des BV Rentfort testete ebenfalls. Sie kassierte gegen den VfB Bottrop ll eine 2:6 (1:4)-Niederlage.