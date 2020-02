VfL Gladbeck: A-Jugend verliert - das sagt der neue Trainer

Das erste Spiel unter der Regie von Trainer Klaus Steinkötter ging verloren, die Handball-A-Jugend des VfL Gladbeck kassierte gegen Oberliga-Spitzenreiter JSG Hesselteich/Loxten eine 29:34 (14:19)-Niederlage.

Gladbecks Trainer Steinkötter erkennt die Überlegenheit der Gäste an

Gegen die körperlich überlegenen Gäste aus Versmold hatten es die A-Jugendlichen des VfL Gladbeck (Bild: Alexander Benz, Mitte) schwer, sich in Szene zu setzen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Der neue Coach erkannte die Überlegenheit der Gäste ohne Wenn und Aber an. „Ich habe“, so Klaus Steinkötter, „nach dem Spiel zu meiner Mannschaft gesagt: Jungs, die waren besser.“ Vor allem körperlich sei das Team aus Hesselteich/Loxten auf allen Positionen deutlich im Vorteil gewesen. Steinkötter weiter: „Unser Gegner war eine gute Mannschaft, sie hat tolle Aktionen gezeigt.“

Dabei war der VfL in der Riesener-Halle durchaus vielversprechend ins Spiel gekommen. In der dritten Minute lag der älteste Nachwuchs der Rot-Weißen mit 3:0 in Führung, in der sechsten stand es 5:3.

Spitzenreiter Hesselteich/Loxten erspielt sich einen Fünf-Tore-Vorsprung

Danach jedoch drehte der Gast aus Versmold auf - nach einem 4:0-Lauf hieß es 7:5 für den Tabellenführer. Bis zur Halbzeitpause baute die JSG ihren Vorsprung auf fünf Treffer aus.

Geschlagen gab sich die Steinkötter-Sieben aber noch nicht. Sie kämpfte sich wieder etwas heran (22:25, 43.). Hesselteich/Loxten ließ sich jedoch nicht beeindrucken und stellte bis zur 47. Minute den Fünf-Tore-Vorsprung wieder her (29:24). Am Ende siegte der Gast verdient mit 34:29.

Und Steinkötter weiß nun, dass in den nächsten Wochen und Monaten viel zu tun ist.