VfL Gladbeck bindet für Saison ‘20/21 einen weiteren Spieler

Gladbeck. Der VfL Gladbeck hat für die Saison 2020/2021 in der Handball-Oberliga einen weiteren Spieler gebunden. Tim Deffte freut sich über diesen Deal.

Eine weitere Personalfrage ist bei den Oberliga-Handballern des VfL Gladbeck beantwortet worden: Kreisläufer Philipp Arens bleibt den Rot-Weißen nun doch treu.

VfL Gladbeck geht erneut mit drei Kreisläufern in die Saison

„Wir haben eine Lösung gefunden“, so Tim Deffte, Handballchef im VfL Gladbeck. Gesucht werden musste eine Lösung, weil Philipp Arens künftig eine Abendschule besucht und daher nicht mehr regelmäßig am Training teilnehmen kann. Der Kreisläufer wird demnächst von Trainer Sven Deffte einen individuellen Plan bekommen und außerdem immer dann an den Übungseinheiten teilnehmen, wenn er die Zeit dafür hat.

Kreisläufer Philipp Arens (am Ball) bleibt dem VfL Gladbeck auch in der nächsten Saison treu. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Tim Deffte freut sich, dass der VfL weiter auf Arens setzen kann. „Philipp hat sich im vergangenen Jahr ja gut entwickelt“, so der Abteilungsleiter. Im Kader der Gladbecker stehen somit in Sebastian Janus, Resid Dervisevic und Philipp Arens weiterhin drei Kreisläufer.

Aufgebot des VfL Gladbeck besteht nun aus 16 Spielern

Und wie sieht es mit einem neuen Linksaußen aus? Bekanntlich hatte sich Florian Bach einen Kreuzbandriss zugezogen und wird infolge dessen längere Zeit ausfallen. Weil aber in der Coronakrise nicht trainiert werden darf, ist in dieser Frage noch nichts entschieden.

Das Aufgebot des VfL Gladbeck für die Saison 2020/2021 besteht nun aus Philipp Arens, Florian Bach, Fynn Blißenbach, Felix Brockmann, Felix Büttner, Sebastian Büttner, Dustin Dalian, Resid Dervisevic, Sebastian Janus, Felix Käsler, Max Krönung, Niklas Rolf, Björn Sankalla, Jan Schmiemann, Patrick Spierau und Chris Winkelmann.