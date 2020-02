VfL Gladbeck: D-Jugend gewinnt ersten Kreistitel seit 2007

13 langen Jahren hat eine männliche Handball-D-Jugend des VfL Gladbeck erstmals wieder den Kreismeistertitel nach Gladbeck geholt. Bereits zwei Spiele vor dem Saisonende sicherte sich der von Pascal Kunze und Paul Sontowski trainierte Nachwuchs dank eines 22:19 (7:12)-Erfolgs beim VfL Bochum den Titel.

VfL-Sprecher Wolfgang Herrmann sagte: „Gerade die Schlussphase zeigte allen noch einmal, welch unglaubliches Team da die Trainer geformt haben. Mit Abpfiff war natürlich nur noch Jubeln angesagt. Herzlichen Glückwunsch ans Team, Trainer, Eltern, Fans und allen, die dazu beigetragen haben, dass es möglich wurde!“

VfL Gladbeck liegt zur Halbzeitpause mit 7:12 zurück

Pascal Kunze ist der Trainer der Handball-D-Jugend des VfL Gladbeck. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Zur Halbzeitpause hatte es noch nicht nach einem Erfolg für die Rot-Weißen ausgesehen. Das Team lag mit 7:12 zurück. Pascal Kunze und Paul Sontowski sprachen die Defizite an - „auch etwas lauter“, so Herrmann. Sie trafen offenbar auf offene Ohren, fortan nahmen die Gladbecker den Kampf an und holten Tor um Tor auf. In der 32. Minute glich der VfL aus, in der 34. ging er erstmals in Führung. Und diese gaben die Gladbecker auch nicht mehr ab.

VfL: Grochtdreis, Lichtenberg (je 6), Middelhoff, Schroeder (je 3), Fischer (2), Bzdega, Paprotny (je 1), Lauer, Ronczek, Wilms und im Tor Christiansen sowie Herrmann.