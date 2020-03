VfL Gladbeck: Frauen holen sich die Tabellenführung zurück

Die Handballfrauen des VfL Gladbeck sind in der Bezirksliga an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Beim TuS Ickern erkämpften sich die Rot-Weißen einen 23:18 (12:9)-Erfolg und lösten die am Wochenende spielfreie ETG Recklinghausen wieder als Ligaprimus ab.

Beide Mannschaften schenkten sich in Castrop nichts. Folgerichtig gab es insgesamt neun Zeitstrafen und zwei roten Karten, eine für die Gastgeberinnen und eine für den VfL.

VfL Gladbeck geht beim TuS Ickern mit 5:0 in Führung

Pauline Langanke im Tor des VfL Gladbeck kassierte in Ickern den ersten Gegentreffer erst nach zwölf Minuten. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Der war gut in die Partie gestartet (5:0). Erst nach zwölf Minuten musste Torhüterin Pauline Langanke das erste Mal hinter sich greifen. Ab diesem Zeitpunkt erkannten die Gladbeckerinnen, dass der TuS Ickern ihnen den Sieg nicht einfach schenken würde. Die VfLerin Lilian Strotherm sagte: „Die aggressive Abwehr der Ickerner stellte uns vor einige Probleme. Doch die Ballverluste im Angriff konnten wir durch eine sicher stehende Abwehr ausgleichen.“

Zur Halbzeit lagen die Gladbeckerinnen mit 12:9 in Führung. Und sie erwischten im zweiten Abschnitt erneut den besseren Start. In der 43. Minute hieß es daher 19:10. Ickern kam aber noch einmal ran. Wirklich gefährlich wurde es für den VfL aber nicht mehr.

VfL Gladbeck: König (8/2), Keyser, Dusza (je 4), Kuhlmann, Larisch (je 2), Appelt, Buddenborg, Kirsten (je 1), Priester, Strotherm und Langanke (Tor).