VfL Gladbeck: Frauen verteidigen die Tabellenführung

In die Erfolgsspur zurückgekehrt sind die Handballfrauen des VfL Gladbeck. Die Rot-Weißen feierten nach zwei knappen Niederlagen bei Favoritenschreck TG Voerde einen ungefährdeten 24:14 (10:6)-Sieg und behaupteten damit in der Bezirksliga die Tabellenführung.

Klaus Förster, Trainer des VfL Gladbeck, lobt seine Mannschaft

Klaus Förster, Trainer der Handballfrauen des VfL Gladbeck, lobte seine Mannschaft nach dem 24:14-Erfolg über die TG Voerde. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Ein großes Kompliment an unsere Mannschaft“, sagte VfL-Trainer Klaus Förster, „sie hat sich an die getroffenen Absprachen gehalten, klug agiert und auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Und wir haben gesehen, dass wir nur schwer zu schlagen sind, wenn wir diszipliniert und konzentriert zu Werke gehen.“

Die Gladbeckerinnen hatten sich am Sonntag mit Respekt auf den Weg nach Voerde gemacht. Schließlich hatten die Gastgeberinnen unlängst dem Tabellenzweiten ETG Recklinghausen ein Unentschieden abgetrotzt und dem auf Rang drei notierten Bochumer HC eine seiner wenigen Niederlagen beigebracht.

VfL Gladbeck setzt sich zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 15:6 ab

Was hatte Förster seiner Mannschaft aufgetragen? „Wir wollten aus den letzten Niederlagen lernen: in der Abwehr besser kommunizieren und im Angriff geduldiger spielen.“ Und das taten die Gladbeckerinnen dann auch. Von Anfang an diktierten sie das Spiel, vor allem in der Abwehr standen die Rot-Weißen sehr sicher, wie sechs Gegentore in den ersten 30 Minuten eindrucksvoll beweisen.

Direkt nach dem Wiederbeginn erzwang der VfL schon die Entscheidung, weil er sich innerhalb von fünf Minuten auf 15:6 absetzen konnte. In der Folgezeit ließ das Team nichts mehr anbrennen.

VfL Gladbeck: Buddenborg (5), Kuhlmann, Larisch, Keyser (je 4), König (3), Emma Marcinkowski (2/1), Birmes, Appelt (je 1), Kirsten und im Tor Langanke sowie Emily Marcinkowski.