VfL Gladbeck: Fun Runner trainieren nun wieder zusammen

Die Fun Runner sind wieder im gemeinsamen Training – nach der Lockerung der Corona-Vorschriften kann auch die Laufgruppe des VfL Gladbeck wieder zusammen ihrem sportlichen Hobby frönen: „In den letzten Monaten durften wir ja nur alleine oder zu zweit mit Abstand laufen, jetzt ist auch unser normales Training wieder zulässig, allerdings unter strengen Auflagen“, sagt Fun Runner-Chefin Anja Rückmann.

Die Fun Runner des VfL Gladbeck treffen sich daher immer dienstags und donnerstags ab 17.45 Uhr auf dem großen Parkplatz in Wittringen, starten in höchstens Vierer-Gruppen mit dem Abstand von mindestens zwei Metern zueinander und jeweils im Abstand von einigen Minuten, nachdem vorher die Personalien aufgenommen wurden.

Fun Runner des VfL Gladbeck nehmen größeren Aufwand gerne in Kauf

„Das ist zwar ein etwas größerer Aufwand, aber wir nehmen das aus Sicherheitsgründen gern in Kauf, weil wir so die Chance haben, auch wieder in der Gruppe zu trainieren“, erklärt Manuela Schichtholz, bei den Fun Runnern für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.„Natürlich sind die meisten von uns auch in den letzten Wochen gelaufen“, berichtet Anja Rückmann, „aber zusammen macht es einfach mehr Spaß und bei längeren Läufen ist es in der Gruppe auch einfacher als alleine!“

Anfang des Monats veranstalteten die Fun Runner des VfL Gladbeck eine virtuelle Laufstaffel. nach Marcq-en-Baroeul. Unser Bild zeigt zeigt Simone Serowy (links) und Kirsten Winking. Foto: Fun Runner / VfL Gladbeck

Besonders begeistert waren die Fun Runner darüber, dass zum Wiederbeginn des Trainings nach der Corona-Pause die Marathon-Bahn wieder durchgängig offen war. Anja Rückmann: „Kompliment an das Ingenieuramt und die Baufirma, die die große Baustelle für den neuen Kanal und das Regenrückhaltebecken unter der Marathonbahn am Spielplatz an der Gildenstraße wirklich in Rekordzeit umgesetzt haben. Auch die Umleitung durch den Wald war gut hergerichtet, so dass wir auch im Winter praktisch ohne Einschränkungen laufen konnten.“