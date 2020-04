VfL Gladbeck möchte in der Coronakrise Unternehmen helfen

Gladbeck. Die Handballer des VfL Gladbeck möchten in der Coronakrise ihren Sponsoren helfen - und nicht nur denen. Dafür gibt es das Projekt „Club 100“.

„Wir möchten das als Signal verstehen.“ Das sagt Tim Deffte, Chef der Handballer des VfL Gladbeck, mit Blick auf den jetzt von Markus Fischer und Andre Grochtdreis gegründeten „Club 100 - Powered by VfL Gladbeck“. Die Rot-Weißen wollen in der Coronakrise ihren Sponsoren helfen - und nicht nur denen.

VfL Gladbeck möchte seinen Unterstützern etwas zurückgeben

„Sie alle“, heißt es in einem von Tim Deffte unterzeichneten Schreiben an die Gladbecker Unternehmerschaft, „haben uns als Sponsoren immer unterstützt, waren in guten Zeiten für uns da. Nun wollen wir dafür Danke sagen und Ihnen etwas zurückgeben.“

Tim Deffte ist der Chef der Handballabteilung im VfL Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Tim Deffte erläutert: „Bringen Sie zum Beispiel unsere Kinder in Bewegung, indem wir für Sie Flyer in den Stadtteilen verteilen. Machen Sie kostenlos Werbung in unseren Sozialen Netzwerken auf Facebook, Instagram und Co. Schicken Sie uns Werbevideos, die wir auf unserem Youtube-Kanal veröffentlichen können. Und, und, und . . . Vielleicht haben Sie eine kreative Idee.“

Initiatoren der Aktion stammen aus der Jugendabteilung des VfL Gladbeck

„Wir wollten nicht auch noch mit einer Spendendose herumlaufen“, so Tim Deffte im Gespräch mit der WAZ. Ausdrücklich betont er, dass das Angebot zu helfen nicht nur Unterstützern der Handballabteilung oder des Gesamtvereins gilt. „Unsere Aktion ist gerade angelaufen, die Humboldt-Buchhandlung wirbt bereits auf unserer Facebookseite. Mit einigen anderen Geschäftsleuten befinden wir uns in Gesprächen“, so Tim Deffte.

Die beiden Initiatoren des Projekts „Club 100 - Powered by VfL Gladbeck“ stammen übrigens aus der Jugendabteilung. Markus Fischer ist ein engagierter Handballvater, Grochtdreis macht sich schon seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen um den Nachwuchs der Rot-Weißen verdient - und das, obwohl er dem VfL nicht einmal angehört! Interessierte können sich mit dem „Club 100 - Powered by VfL Gladbeck“ unter marketing-handball@vflgladbeck.de melden.