VfL Gladbeck: Zweite zeigt die bisher beste Saisonleistung

Gladbeck. In starker Verfassung präsentierte sich Handball-Landesligist VfL Gladbeck II im Spiel gegen Herdecke. Was der VfL-Trainer nach der Partie sagte.

Im Oberliga-Heimspiel gegen den TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck kam er kurz zum Einsatz und steuerte einen Treffer zum Erfolg des VfL Gladbeck bei. Am Tag danach glückten Jan Schmiemann 10/1 Treffer für die Zweitvertretung der Rot-Weißen in der Landesliga. Der junge Rückraumrechte hatte damit großen Anteil am 30:22 (15:12)-Sieg gegen die HSG Herdecke/Ende.

Gladbecks Trainer Martin Blißenbach lobt das Kollektiv

War mit seinen Jungs zufrieden: Martin Blißenbach, Trainer der zweiten Mannschaft des VfL Gladbeck. Foto: Andreas Hofmann / Funke Foto Services

„Jan geht in der nächsten Saison ja nicht umsonst nach oben“, sagte Martin Blißenbach, der Trainer des VfL II. Er fand aber nicht nur Schmiemanns Vorstellung sehenswert, sondern die der kompletten Mannschaft. „Wir haben unsere bisher beste Saisonleistung gezeigt und wirklich richtig gut gespielt“, lobte der Trainer. Und weiter: „Das Team hat das umgesetzt, was wir uns im Training erarbeitet haben.

Ein Beispiel: Beim 29:29 in der Hinrunde waren der HSG Herdecke/Ende acht, neun Gegenstoßtore geglückt. Dieses Mal kam sie längst nicht auf die Quote: „Wir hatten uns vorgenommen, der HSG die einfachen Tore wegzunehmen und sie ins gebundene Spiel zu zwingen. Das ist uns gelungen.“

VfL Gladbeck II muss einige Spieler ersetzen

Dabei hatte es vor der Partie im VfL-Lager gar nicht gut ausgesehen. Einige Akteure, darunter Chris Winkelmann, konnten nicht auflaufen, andere hielten sich, obwohl angeschlagen, für Kurzeinsätze bereit. Martin Blißenbach: „Der A-Jugendliche Younes El-Aidi war der einzige vollkommen gesunde Spieler auf der Bank.“

Aber das Häuflein der Aufrechten machte seine Sache klasse. „Es war ein richtig gutes Landesligaspiel“, sagte Martin Blißenbach, der auch Spaß an den im Bus mitgereisten Fans der Gäste, darunter auch ein paar Trommler, hatten: „Die haben bis zur letzten Minute für eine tolle Stimmung gesorgt.“