Zweckels Naumann: So hat sich der Amateurfußball verändert

Derzeit ist es auf den Fußballplätzen im Ruhrgebiet sehr still. Wann und wie es nach der Krise weitergeht, steht immer noch nicht fest. Allerdings hat sich der Fußball in der Vergangenheit schon gewandelt - auch ohne Pandemie. Das weiß beispielsweise Guido Naumann, der Trainer des Bezirksligisten SV Zweckel.

Für Naumann ist der Zusammenhalt ein wichtiges Puzzleteil

Während die Spieler früher nach den Einheiten noch gemeinsam in der Kabine oder ins Vereinsheim gingen saßen, verschwinden heutzutage die meisten Akteure bereits kurz nach dem Training oder Spiel. „Das Fußballerleben hat sich wegen der ganzen Angebote drumherum verändert. Der Eine geht in die Shisha-Bar und der Andere nach Tipico“, sagt Guido Naumann.

Ein Bild aus dem Jahr 2006 - seinerzeit war Guido Naumann Trainer des Verbandsligisten DJK Germania Gladbeck. Foto: Ulla Michels / Funke foto services

Er vermisst die Typen und sieht gerade den Zusammenhalt als wichtiges Puzzleteil für eine erfolgreiche Mannschaft. Aus diesem Grund hat er, nachdem er beim SV Zweckel wieder Trainer wurde, die Spieler sofort aufgefordert etwas mehr Zeit mitzubringen. „Es reichen ja auch schon 30 Minuten. Alleine die halbe Stunde stärkt unsere Kameradschaft“, so Naumann.

Naumann hat u. a. für Darmstadt, Braunschweig und Aachen gespielt

Allerdings gibt er auch zu, dass solche Ansagen früher aus der Mannschaft gekommen sind. Doch aus seiner Sicht fehlen in der heutigen Zeit Spieler, die diese Aufgabe übernehmen können. „Es gibt fast keine Typen mehr. Die Charakterstarken fehlen sowohl auf dem Feld, als auch daneben“, erklärt der 51-Jährige.

Der Trainer erinnert sich auch wegen der Kameradschaft neben dem Platz gerne an seine aktive Zeit in den 80er und 90er Jahren zurück. Naumann hat in der Jugend für den FC Schalke 04 gespielt und später als Profikicker für die SG Wattenscheid 09, den SV Darmstadt 98, Eintracht Braunschweig, Stahl Brandenburg (mit dem jungen Steffen Freund) und Alemannia Aachen.

Laut Naumann kennen Laptoptrainer Kameradschaft nicht mehr

„Wir haben zusammengesessen, Musik aufgedreht, Pizza bestellt und einfach Spaß gehabt“, sagt er. Solche Abende seien allerdings bei den meisten Mannschaften schon längst nicht mehr üblich. Was laut Naumann auch an den Übungsleitern liegt - die modernen Laptoptrainer, die würden diese Art der Kameradschaft ja gar nicht mehr kennen.

Aus diesem Grund erwartet Naumann auch nicht, dass es demnächst wieder mehr Zusammenhalt geben wird.. Der Zweckeler: „Jetzt ist es nur noch wichtig, dass die Spieler sich leiden können und miteinander gut umgehen.“