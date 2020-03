Zweckler Dartverein verliert das vorerst letzte Spiel

Gladbeck. Der Zweckler Dartverein kassierte in der Rhein-Ruhr-Liga in Essen eine Niederlage. Es war das vorerst letzte Spiel im Meisterschaftsbetrieb.

Bis zum 19. April ist der Darts-Ligaspielbetrieb infolge der Coronavirus-Pandemie eingestellt. Eine Mannschaft des Zweckler Dartvereins trug vor der Aussetzung des Spielbetriebs noch eine Partie aus - und zwar das Team, das in der Rhein-Ruhr-Liga antritt. Die Gladbecker kassierten bei Atemlos Essen eine 8:10-Niederlage.

Der Zweckeler Teamkapitän Simon Reinermann kommentierte: „Am Ende kamen wir noch einmal heran und hätten fast ein Unentschieden erreicht.“ Er war ein wenig verärgert: „Wir wissen alle, woran wir arbeiten müssen und hätten gerne mehr aus Essen mitgenommen.“

Vereinsheim der Zweckeler an der Dorstener Straße ist geschlossen worden

Zu Beginn hatten die Zweckeler in Essen nicht gut gespielt. Besser wurde es in der zweiten Hälfte. Die Erfolge von Simon Kokoschka, Simon Reinermann, Ben Tautz und Sebastian Schroer wurde es am Ende sogar noch einmal knapp. „Nun heißt es erst einmal Pause machen und an den heimischen Dartscheiben zu trainieren“, so Reinermann.

Im Vereinsheim an der Dorstener Straße können die Zweckeler nämlich nicht üben. Das ist am vergangenen Montag (16. März) nämlich bis auf Weiteres geschlossen worden.