22 Prüflinge schaffen beim RV Volmarstein Reitabzeichen

Wetter. Beim Reitverein Volmarstein wurden die ersten Reitabzeichenprüfungen des Jahres abgelegt. Alle 22 Prüflinge bestanden.

Beim Reitverein Volmar-stein wurden die ersten Reitabzeichenprüfungen des Jahres abgelegt. Trotz der Corona-Krise war es möglich, die Prüflinge vorzubereiten und die Prüfung abzulegen.

Sandra Kiemstedt und Jutta Briel bereiteten seit Ende Mai in mehreren kleineren Trainingseinheiten die Schüler auf die anstehende Prüfung vor. 22 Reitabzeichen-Prüflinge kamen zum Unterricht in den zwei Hallen des Reitvereins in Kleingruppen zusammen und wurden an mehreren Wochenenden in Dressur, Springen, Theorie und Vormustern auf die abschließende Prüfung vorbereitet. Die Trainingseinheiten wurden von Sandra Kiemstedt so organisiert, dass die jeweiligen Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten vor Ort waren und sich so nie zu viele Personen begegneten.

Alle Teilnehmer bestanden ihre Prüfung unter den strengen Augen der Richter. Das abschließende Gruppenfoto durfte nicht fehlen und wurde unter Corona-Bestimmungen mit Sicherheitsabstand durchgeführt.

Sommerferienlehrgänge finden statt

In den gesamten Sommerferien bietet der Reitverein Volmarstein mehrere Lehrgänge für Kinder und Erwachsene an. Der Schulbetrieb bietet Dressur- und Springlehrgänge als auch Cavaetti- und Bodenarbeitslehrgänge an. Weitere Informationen erhalten Interessenten auf der Homepage des Reitvereins oder vor Ort bei Sandra Kiemstedt.