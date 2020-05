262 kommen bei virtuellem Herdecker Citylauf ins Ziel

Der 17. Herdecker Citylauf musste aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden, stattdessen fand der erste virtuelle Herdecker Citylauf statt. Insgesamt 319 Teilnehmer hatten sich im Rahmen des Projekts „Lauf weiter“ für die 5-km oder 10-km-Distanz angemeldet und auf ihrer jeweiligen Heimat-Strecke ihren individuellen Citylauf am Lauftag gestartet, 262 kamen ins Ziel. „Ein Super-Ergebnis! Das war ja fast so, als wenn der Original-Lauf stattgefunden hätte“, freute sich Mit-Organisator Jörg Ahlert-de Graat über die große Resonanz: „Das müssen wir nicht jedes Jahr so haben, aber es war eine tolle Alternative.“

So waren diesmal Teilnehmer aus ganz Deutschland dabei - von Kiel bis Berlin, von Eberswalde bis Fürth. „Eine Dame aus Berlin hat uns gesagt, ihr habt mein Wochenende gerettet“, sagte Ahlert-de Graat, der selbst in „Lauf weiter“-Shirt und mit der Startnummer 175 über die zehn Kilometer startete und nach 58:28 Minuten ankam, viele weitere Mitglieder des TSV Herdecke nahmen ebenfalls teil. „Das sind all die, die sonst nicht mitlaufen können, weil sie mit der Organisation beschäftigt sind“, sagte Ahlert-de Graat, der sich neben einem Video, das eine Läuferin bei der Markierung ihrer Heimatstrecke zeigte, auch über die vielen zugesandten Finisher-Fotos freute, aus denen der TSV eine Collage erstellte. „Dennoch sehen wir euch lieber gemeinsam durch die Herdecker Innenstadt laufen“, bedankten sich die Organisatoren.

Laura Schleuß schnellste Frau

Anhand der Laufzeiten der Teilnehmer erstellte „Lauf-weiter“ eine virtuelle Ergebnisliste, jeder Finisher musste die gelaufene Zeit mit einem Foto der Laufuhr nachweisen. So „gewann“ Norman Korff aus Ladenburg in 35:16 Minuten über zehn Kilometer bei den Männern, schnellste Frau war Laura Schleuß (U23) vom TSV Hagen 1860 in 45:48. Vom TSV Herdecke belegten Johannes Zöllner (M30, 7. In 42:46) und Jutta Thiele (W40, 4. In 52:57) vordere Plätze. Über die fünf Kilometer waren Clemens Möller (17:44 Minute) und Jakob Möller (17:56) vom VfL Marburg die Schnellsten, bester heimischer Athlet war Niklas Bischop (U20) von der TSG GW Vorhalle als Fünfter in 19:03. Bei den Frauen war Stephanie Heuer W35, NSC) in 21:20 Minuten die Schnellste vor Anne Schuler (W35, Triathlon Witten), hier belegte Marion Fladda (W35, 24:10) von Kriwett.net Rang fünf.