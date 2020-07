Abschied: Jonathan Octeus verlässt ProA-Ligist Phoenix Hagen

Hagen. Die Verpflichtung von Kyron Cartwright bedeutet, dass Jon Octeus nicht zurück zu Phoenix Hagen kehrt. Der „Neue“ soll noch mehr Tempo machen.

Mit dem Aufbauspieler Kyron Cartwright hat Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen seinen Denker und Lenker für die ProA-Saison 2020/21 gefunden (wir berichteten). Die Verpflichtung des US-Amerikaners bedeutet aber gleichzeitig: Landsmann Jonathan Octeus kehrt nicht zurück zum Ischeland.

Phoenix Hagen dankt Octeus

Eine Verlängerung war ohnehin schwierig, avancierte Octeus doch zum wohl besten Spieler des Teams von Trainer Chris Harris. Dass der Etat nun wegen der Coronakrise um gut ein Drittel sinkt, machte die Verhandlungen mit dem im November 2019 nachverpflichteten Guard nicht einfacher. „Wir möchten uns bei Jon ausdrücklich für sein Engagement letzte Saison bedanken. Er war der richtige Spielercharakter zur richtigen Zeit mit den richtigen Mitspielern“, sagt Phoenix-Geschäftsführer Patrick Seidel.

Aber nun steht Octeus vor einem Engagement bei einem anderen Verein. „Ich werde schon bald verkünden, wo ich spielen werde“, wollte er auf Anfrage unserer Redaktion aber noch nicht zu viel verraten.

Cartwright soll Phoenix-Spiel beschleunigen

Mit Cartwright, dem besten Vorlagengeber des englischen Basketball-Oberhauses 2019/20, hat Phoenix einen Spielertypen gefunden, der Octeus in so mancher Hinsicht ähnelt. „Er soll unser Spiel beschleunigen. Ich möchte, dass wir in der nächsten Saison noch schneller nach vorne kommen“, sagt Trainer Chris Harris. „Kyron soll unser Spiel ins Laufen bringen und mit seinem Passspiel gute Entscheidungen treffen. Aber er wird auch in der Defense eine Waffe für uns sein, da ist er sehr tough und kompakt.“

Cartwright, der den dritten von insgesamt vier Ausländer-Slots bei Phoenix einnimmt, versenkte in der vergangenen Saison im Schnitt nur jeden fünften seiner Drei-Punkte-Würfe. In drei seiner vier Spielzeiten am College traf der bullige Spielmacher aber hochprozentig (zwischen 36,4 und 38,7 Prozent). Harris: „Wir hoffen, dass er bei uns mit seinem Wurf wieder zu alter Form findet.“