AOK-Firmenlauf 2020: Änderungen beim Laufevent in Hagen

Eine geänderte Strecke, aber ansonsten bleibt vieles so, wie es ist: Beim sechsten AOK-Firmenlauf am Donnerstag, 7. Mai, setzen die Veranstalter auf Altbewährtes:

Die Idee

„Wir wollen die Menschen aus der Region gemeinsam in Bewegung bringen“, verrät Hermann-Josef Lemke-Bochem Teamleiter Prävention bei der AOK Nordwest. „Die Läufer liegen sich nach dem Lauf in den Armen und freuen sich gemeinsam. Vom Chef bis zum Azubi ist alles mit dabei, das schweißt ein Unternehmen auch sehr zusammen.“

Laut dem Robert-Koch-Institut nimmt die Zahl der übergewichtigen Menschen weiter zu. Um den Spaß an der Bewegung, aber auch das Arbeitsklima zu stärken, wendet er sich an die Firmen. „Es können auch Unternehmen von außerhalb teilnehmen, wir sind nicht auf Hagen begrenzt.“ Und die Rückmeldungen sind gut: „Wir hatten mehrere Chefs mit dabei, die nach dem Lauf auf uns zugekommen sind und meinten: Das ist toll, wieso haben wir nicht schon früher teilgenommen“, freut sich der AOK-Teamleiter über die Resonanz.

Die Strecke

In den vergangenen Jahren ging die Strecke vom Freibad aus einmal um den Hengsteysee und betrug in etwa 6,7 Kilometer. So viel wird es in diesem Jahr nicht mehr. „Dadurch, dass der Rundweg durch den Erdrutsch am Seeschlösschen gesperrt ist, mussten wir uns in Zusammenarbeit mit der Stadt um eine neue Route bemühen“, erklärt Paul Ermlich von der Firma GID-Projects, die den Firmenlauf von Beginn an betreut.

Die Strecke führt nun vom Freibad zum Motorrad-Parkplatz und auf dem parallel verlaufenden Schotterweg wieder zurück. „Wir haben das Bestmögliche aus der Situation gemacht und sind mit der Lösung auch zufrieden“, findet Ermlich.

Die Teilnehmer

Bis zu 1500 Teilnehmer erwarten die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder. „Damit sind wir auch schon fast an der Obergrenze angekommen. Mehr Läufer oder Walker kann die Strecke dann auch nicht mehr fassen. Den größten AOK-Firmenlauf in Südwestfalen gibt es in Siegen. Dort gehen bis zu 9000 Teilnehmer auf die Strecke quer durch die Innenstadt. „Das hat natürlich auch einen gewissen Reiz. Wobei wir in Hagen wirklich Glück haben, mit dem Hengsteysee eine so schöne Strecke zu haben“, sieht der gebürtige Hagener Hermann-Josef Lemke-Bochem die Vorteile seiner Heimatstadt.

Die Organisation

Der Startschuss fällt um 18 Uhr für die Läufer, fünf Minuten später für die Walker. „Durch die verkürzte Strecke rechnen wir schon knappe 20 Minuten später wieder mit den ersten Läufern im Ziel“, weiß Hermann-Josef Lemke-Bochem. Nach der Siegerehrung, die für circa 18.30 Uhr geplant ist und bei welcher neben den schnellsten männlichen und weiblichen Läufern auch die schnellsten Teams, der schnellste Chef und der schnellste Azubi geehrt werden, geht der Abend in die Afterrace-Party über.

Die Anmeldungen

Die Anmeldefrist für den sechsten AOK-Firmenlauf ist schon gestartet. Bis zum 29. Februar gilt noch der Frühbucherrabatt von 17,50 Euro, danach steigt der Preis auf 19,50 Euro.

„Es kann sich aber sogar noch am Wettkampftag bis zu einer halben Stunde vor dem Start angemeldet werden“, erklärt Paul Ermlich.