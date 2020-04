Konsolencup: Die WP sucht Hagens Fifa-Stadtmeister

Marco Reus tut es. Bernd Leno tut es. Und Mesut Özil ebenfalls. E-Sport, das Spielen an der Playstation, ist längt auch bei den „normalen“ Sportlern angekommen. Die Bundesliga-Vereine haben den Trend ebenfalls erkannt und eigene E-Sport-Abteilungen gegründet, so etwa der FC Schalke 04, Werder Bremen oder der VfL Wolfsburg. Auch in Hagen vertreiben sich viele die Zeit auf dem virtuellen Fußballplatz. Höchste Zeit also für die erste Hagener Stadtmeisterschaft: den WP-Konsolencup.

Die Idee

Das Wochenende gehört dem Sport. So sehen es die meisten Aktiven in Hagen. Eigentlich. Denn die Corona-Krise zwingt fast alle zu einer unfreiwilligen Sportpause. Eine Runde joggen gehen, Fitness-Übungen zuhause, das ist alles, was noch bleibt. Insgesamt 16 Sportler werden jedoch in den kommenden Tagen die Gelegenheit haben, für ihren Verein anzutreten. An der Spielekonsole messen sie sich online im Spiel Fifa 2020, der beliebtesten Fußball-Simulation der Welt. Wie im „echten Sport“ geht es um das Duell Team gegen Team, Mann gegen Mann. Oder Frau gegen Frau.

Die Spieler

Mit dabei sind nicht nur Fußballer. Das Starterfeld ist so bunt gemischt, wie die Hagener Sportszene. Und so sieht das Teilnehmerfeld aus:

Jonas Heidemann vertritt die Handballer des TuS Volmetal. Dennis Zuhmann die Bezirksliga-Fußballer des SC Berchum/Garenfeld, Timo Ackermann den TSV Fichte Hagen. Sarah Hampel will den Fußball-Damen von Westfalia-Hagen den Sieg sichern. Paul Bauckloh ist für die Basketball-Gemeinschaft Hagen am Start, Srdjan Tonidis vertritt Kreisligist Concordia Hagen. Alexander Hanka geht für die Faustballer vom TSV Hagen 1860 an den Start.

Jan Jacoby vertritt die Westfalenliga-Fußballer des SV Hohenlimburg. Lukas Merten möchte dem Tri-Team Hagen den Sieg sichern. Tim Schattling dem Spitzenreiter der Fußball-Landesliga, Hagen 11. Dimitrios Strachinos geht für Hellas/Makedonikos an den Start. Simon Ließ vertritt die Handballer von Eintracht Hagen, Igor Rodrigues den SV Haspe 70. Edin Kahrimanovic vertritt den TSK Hohenlimburg. Alex Nolte, Co-Trainer von Phoenix Hagen, lässt es sich nicht nehmen, im Namen des Basketball-Zweitligisten auf Torejagd zu gehen. Die Westfalenpost stellt mit Mitarbeiter Fabian Sommer nicht nur einen Spieler, sondern auch den Mann für die Fachfragen. Denn das Playstation-Spiel begleitet ihn schon lange: „Ich glaube, ich bin schon seit 1997 dabei“, erinnert er sich. Zu hoch möchte er aber die Erwartungen nicht schrauben. Er versichert: „Ich bin definitiv kein regelmäßiger Zocker.“

Die Preise

In erster Linie geht es natürlich um den historischen Titel als Hagens Premieren-Stadtmeister. Belohnt wird das mit einem Pokal von der Westfalenpost. Außerdem gibt es für den Gewinner und sein Team einen 100-Euro-Gutschein für ein lokales Sportgeschäft, einen 50-Euro-Getränkegutschein für die nächste Mannschaftsfeier sowie einen Gutschein für die Lenne ArenA in Hohenlimburg.