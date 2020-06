Auf erste EM muss Nationalspielerin aus Wetter noch warten

Mehr Baseball in einer Familie, das geht wohl allenfalls in den USA. Oder eben in Wetters Freiheit - bei den Broziewskis. Mutter Nicole Broziewski, früher als Spielerin höherklassig aktiv, ist Trainerin und gehört dem Vorstand des Deutschen Baseball- und Softball-Verbands an, Vater Paul Broziewski ist ihr Co-Trainer, dazu Bundesliga-Schiedsrichter und Ausbilder. Blieb Tochter Jana da anderes übrig, als von frühester Kindheit an auch Baseball zu spielen? Mittlerweile ist die 14-jährige Schülerin U15-Nationalspielerin, die Europameisterschaften in den Niederlanden im August sollten ihr erster großer Auftritt sein. Doch die wurden in dieser Woche abgesagt, jetzt ist die U18-EM im nächsten Jahr das große Ziel.

Nur U15-Weltmeisterschaft der Jungen findet 2020 in Mexiko statt Der europäische Softballverband (ESF) hat die für 2020 geplante U15-Softball-Europameisterschaft abgesagt. Ursprünglich für Juli in Enschede/Niederlande geplant, wurde sie auf August verschoben und nun aus dem Programm genommen. Zuvor hatte der ESF bereits alle anderen Turniere für 2020 abgesagt bzw. auf 2021 verschoben. Der Baseball- und Softball-Weltverband (WBSC) hat die U15-Baseball-Weltmeisterschaft der Jungen, die ursprünglich im August geplant war, auf den 30. Oktober bis 8. November 2020 in Tijuana/Mexiko verschoben. Deutschland nimmt als amtierender Europameister teil.

Der Corona-bedingte Lockdown hat alle getroffen, auch das Training bei den Hagen Chipmunks auf dem Hasper Kursbrink war lange nicht möglich. Für die Broziewskis ging ein bisschen Baseball draußen aber auch im Frühjahr, mit Schlägern, Handschuhen und Bällen fuhr man in Wetter den Berg hinauf. „Als Familie konnten wir auf dem Gelände auf dem Harkortberg für uns werfen und schlagen“, sagt Nicole Broziewski. Mittlerweile fahren sie zum Training wieder einen anderen Berg hinauf, auf dem „Temper Field“ der Chipmunks im Hasper Stadtwald ist die Übungsarbeit wieder angelaufen. Unter starken Hygiene- und Abstandsregeln, erst hinter dem Zaun zum Spielfeld kann die Maske abgelegt werden. „Wir dürfen in Kleingruppen zu fünft trainieren“, sagt die Trainerin beim Ortstermin.

Janas Onkel hat Raccoons gegründet

Jana Broziewski aus Wetter ist Softball-U15-Nationalspielerin der Hagen Chipmunks. Foto: Axel Gaiser

Schon bei Nicole Broziewski ist die Baseball-Leidenschaft familiär begründet. Nachdem ihr acht Jahre älterer Bruder Matthias Erb 1984 in ihrem Heimatort die Ennepetal Raccoons gegründet hat, kam sie als Zwölfjährige zu der uramerikanischen Sportart, genauer zu der weiblichen Variante Softball („Das heißt nur so, der Ball ist alles andere als weich“), spielte später in Gütersloh in der Verbandsliga. Und coacht bei den Chipmunks aktuell die in der zweithöchsten deutschen Spielklasse aktiven Softball-Frauen und Mädchen, ist beim Nachwuchs auch NRW-Auswahl-Trainerin. „Wir sind ganzjährig mit Baseball beschäftigt“, sagt sie, „bis Ende Oktober haben wir normalerweise kein freies Wochenende.“ Denn wenn keine Spiele anstehen, gehe Paul Broziewski „umpen“ – in der Sportart heißt der Schiedsrichter „Umpire“. Mit Tochter Jana sei man deshalb schon im Baby-Alter über die Softball-Plätze gereist. „Mit sechs hat sie dann gesagt, jetzt will ich spielen“, sagt Nicole Broziewski.

Wegen Jana sei die Familie dann auch zu den Hagen Chipmunks gewechselt. „Weil wir Thorsten Michaelis als Trainer cool fanden“, sagt Nicole Broziewski, die den ebenfalls aus Wetter stammenden Chipmunks-Vorsitzenden 2016 dann als Trainerin bei den Frauen- und Mädchen ablöste und mit dem Nachwuchs seither regelmäßig bei deutschen Meisterschaften vordere Plätze belegt. Die so früh geförderte Jana Broziewski spielte sich ebenfalls schon 2016 in den NRW-Kader, gehörte zwei Jahre später erstmals einer Auswahl des Deutschen Baseball- und Softball-Verbands an.

U15-EM in Enschede ist abgesagt

Und sollte nun als Start-Pitcherin – also als Werferin - mit der deutschen U15-Nationalmannschaft zur U15-Softball-Europameisterschaft ins niederländische Enschede fahren. „Doch jetzt liegt alles auf Eis“, bedauert Nicole Brodowski nach der Absage der kontinentalen Titelkämpfe, zumal ihre Tochter bei der nächsten – erst für 2022 geplanten - U15-Softball-EM nicht mehr in dieser Altersklasse aktiv ist. „Jetzt muss ich mich in der U18 da rankämpfen“, sagt Jana Broziewski, „die nächsten Europameisterschaften da sind mein großer Traum.“

Fahrt zu World Games fällt aus

Nicht nur die EM fällt für sie aus, nach dem letzten Hallentraining mit dem Nationalteam im Februar fielen schon der Oster-Lehrgang in Prag und die Reise mit den Chipmunks zu den United World Games im österreichischen Klagenfurt der Corona-Krise zum Opfer. Der Baseball-Leidenschaft der 14-Jährigen tut keinen Abbruch. „Ich finde den Sport so faszinierend, weil er so vielseitig ist“, sagt Jana Broziewski, die „Pitchen“ (Werfen) und „Fielden“ (Feld-Verteidigung) als ihre Stärken sieht: „Und es ist ein seltener Sport, der nicht überall gespielt wird.“ Und dabei beschränkt sich die junge Gesamtschülerin, die bereits bei Frauen-Bundesligist Wesseling Vermins mittrainiert, keineswegs nur aufs Spielen. Nach dem Vorbild von Vater Paul machte sie jetzt auch einen Schiedsrichter-Schein. „Weil ich es toll fand“, sagt Jana Broziewski aus Wetters Baseball-Familie.