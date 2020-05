AVU-Sonderkrone für Ruhrbike-Festival in Wetter

Das Ruhrbike-Festival 2020 muss ausfallen, das im September vorgesehene große Radsport-Spektakel auf dem Wetteraner Harkortberg wurde vor zwei Wochen abgesagt. Ausgezeichnet für das Ruhrbike-Festival wurde der RSC Tretlager Ruhr, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem MBC Bochum ausrichtet, nun dennoch. Mit der „Sonderkrone für sportliche Aktivitäten“ der AVU, die mit 1000 Euro dotiert ist. Bei der Verleihung seines Engagement-Preises „AVU Krone“, den der Energieversorger per Live-stream ins Netz verlegt hatte, wurde der RSC-Vorsitzende Raphael Pfaff virtuell für den „AVU Charity Cup“ für Firmenteams, der beim Ruhrbike-Festival 2019 erstmals ausgerichtet wurde, ausgezeichnet.

„Die eingereichten Projekte sind so vielfältig wie die Region“, erklärt Daniel Flasche vom AVU-Marketing beim Livestream zur Preisverleihung. „Deshalb vergeben wir ja auch noch sechs Sonderkronen.“ Unter den insgesamt 42 Projekten im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis ging dabei eine Sonderkrone an den RSC Tretlager Ruhr. „Wir richten in Wetter das größte Sportevent aus und haben in diesem Rahmen erstmals den AVU Charity Cup ausgefahren, wo Unternehmen ihre Startgebühr für den guten Zweck entrichten und gleichzeitig ihre Mitarbeiter sportlich auf die Piste schicken konnten“, erklärte Pfaff im Gespräch mit Moderator Stefan Erdmann, „das haben wir als Versuchsballon mit wenigen Teams gestartet und wollen es nun ausweiten.“ Nun allerdings nicht 2020 sondern 2021, denn der Radsportverband - so Pfaff - wolle die komplette Planung auf das nächste Jahr verschieben. Wobei der RSC-Klubchef einschränkte: „Die Finanzierung bei einer solchen Großveranstaltung ist immer schwierig. Wenn nun Unternehmen Einbußen erleiden, werden wir vielleicht auch darunter leiden.“. Der AVU Charity Cup und Rennen für Jugendliche, so Pfaff, würden im nächsten Jahr aber auf jeden Fall stattfinden.