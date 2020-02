Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei allen Weltcups und der Europameisterschaft

Der Deutschland-Achter mit Johannes Weißenfeld wird auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio alle internationalen Wettkampf-Termine wahrnehmen. Das Team startet bei allen drei Weltcups in Sabaudia/Italien (10.-12. April), Varese/Italien (1.-3. Mai) und Luzern/Schweiz (22.-24. Mai) sowie bei den Europameisterschaften in Posen/Polen (5.-7. Juni).