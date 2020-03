Beim Kibaz feststellen, wo die Stärken liegen

Kinder in Bewegung bringen: Das ist seit Jahren das Ziel der Organisatoren des Herdecker Kibaz (Kinder-Bewegungsabzeichen). Die Veranstaltung der Hugo-Knauer-Grundschule in Zusammenarbeit mit den drei Ender Kindertagesstätten zu den Brauckstücken, Kuckuck und Kirchende unter der Organisation des TuS Ende musste in diesem Jahr aufgrund der erhöhten Vorsichtsmaßnahmen in Hinblick auf den Corona-Virus jedoch mit einer alten Tradition brechen.

Statt wie gewohnt in gemischten Gruppen aus Kindergarten-Kindern und Erstklässlern gingen die verschiedenen Mannschaften diesmal getrennt an den Start für das Bewegungsabzeichen.

Fähigkeiten auf die Probe stellen

Den Kindern in der Sporthalle am Berge machte die Veränderung allerdings nichts aus, denn die Organisatoren hatten auch dieses Jahr wieder ein starkes Programm für die Nachwuchs-Sportler hergerichtet. An zehn verschiedenen Stationen konnten die Kinder ihr Geschick, ihre Kondition, Kraft und Koordination auf die Probe stellen.

An der einen Station schwangen sich die Vor- und Grundschüler an Tauen von einer Bank zur anderen, bei der anderen Station war ein Hürdenlauf aufgebaut. „Es soll vor allem darum gehen, dass die Kinder für sich feststellen, wo ihre sportlichen Stärken liegen und was ihnen Spaß macht. Das Kibaz in seiner einmaligen Form bietet dafür das perfekte Umfeld. Es ist für jeden etwas dabei und die Kinder haben in der Gruppe eine Menge Spaß an Bewegung“, erklärt die Leitering der Hugo-Knauer-Grundschule, Michaela Franz, die Vorzüge der Veranstaltung.

Und die vergangenen Jahre zeigen: Das Projekt zahlt sich aus. „Immer mehr Kinder finden in die verschiedenen Herdecker Vereine. Und ich denke, dass das Kibaz daran einen großen Anteil hat“, berichtet die Leiterin der Grundschule in Herdecke-Ende.

Frühkindliche Förderung ist wichtig

Aus eigener Erfahrung weiß die Pädagogin, wie wichtig die frühkindliche Förderung der körperlichen Fähigkeiten wie der Koordination sind. Denn in den vergangenen Jahren zeichnet sich ein klarer Trend ab: „Man merkt als Sport-Lehrkraft ganz eindeutig, dass die Kinder immer schlechtere Voraussetzungen mitbringen. Grund dafür ist vor allem die Digitalisierung. Es wird nicht mehr so viel in der Natur gespielt, sondern eher mal ein Film oder TV geschaut. Bei diesen Umständen ist es umso wichtiger, dass die Kinder sich sportlich betätigen, um die körperlichen Fähigkeiten weiter zu schulen“, weiß die Lehrerin. „Und am besten geht das immer noch durch Spaß am gemeinsamen Sport. Wenn die Kinder mit Spaß bei der Sache sind, bleiben sie meist auch bei einer Sportart“, so die Lehrerin.

Großen Anteil an der erfolgreichen Durchführung des Kibaz haben seit Jahren auch die Sporthelfer des Herdecker Harkortgymnasiums. Die Oberstufenschüler zeigen den Grundschul- und Kindergarten-Kindern aus Ende die verschiedenen Übungsstationen und demonstrieren, wie die Aufgaben (zum Beispiel beim Weitsprung) am besten auszuführen sind. „Wir sind wirklich froh, dass wir auch das Harkort-Gymnasium dabei haben, da wir als Schule oder Kindertagesstätte die ganzen Stationen mit unserem Personal nur schwer besetzen könnten“, so Hugo-Knauer-Schulleiterin Michaela Franz.

Vorfreude auf rollendes Kibaz

Im kommenden November soll in der Sporthalle der Herdecker Grundschule am Berge dann auch wieder das rollende Kibaz stattfinden. „Da freuen sich unsere Kinder auch immer ganz besonders drauf. Da wird es dann noch ein bisschen anspruchsvoller, denn in den verschiedenen Stationen müssen die Kinder dann zum Beispiel mit einem Laufrad oder einem Cityroller verschiedene Aufgaben erfüllen“, blickt die Schulleiterin voraus.

Bis dahin hofft Franz vor allem auf noch mehr Beteiligung des Herdecker Nachwuchses in den verschiedenen Sportvereinen: „Den Kindern bringt es ganz viel, wenn sie regelmäßig Sport treiben. Das haben die vergangenen Jahre bewiesen. Ich hoffe, dass auch durch das diesjährige Kibaz wieder viele Kinder Spaß am Sport finden“, so die Grundschulleiterin.