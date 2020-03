Bezirksliga: Trotz gutem Start unterliegt der SSV Hagen

Viel vorgenommen hatte sich Fußball-Bezirksliga-Schlusslicht SSV Hagen für die Partie gegen den SSV Kalthof: Aber auch am 20. Spieltag sprangen keine Punkte für die Adler heraus, die Gäste gewannen am Höing klar mit 5:1 (2:0).

Die Gastgeber begannen hochmotiviert und diszipliniert. „Das war in der ersten halben Stunde richtig guter Fußball“, erkannte auch SSV-Trainer Dieter Iske. Ärgerlich, dass die Gastgeber gleich drei Großchancen zum 1:0 ausließen: Zunächst scheiterte Dominik Schäfer knapp per Kopf, dann konnte Kerem Ulusoy Gäste-Keeper Mike Lenzen nicht überwinden. Ein Abschluss von Marco Grüterich landete am Aluminium.

Doppelpack in drei Minuten

Innerhalb von nur drei Minuten schossen Zamir Kapkov (36.) und Björn Glaser (39.) die Pausenführung heraus. Nach dem Seitenwechsel offenbarten die Gastgeber Schwächen in der Rückwärtsbewegung. „Da haben wir leider zu oft die Ordnung verloren“, so Iske. Nach dem dritten Gegentor (67.) schwand dann auch der letzte Glauben an etwas Zählbares. Ayoub Mabrouk (80./89.) schraubte das Ergebnis für Kalthof in die Höhe, Kerem Ulusoy traf zwischendurch zum 1:4 (88.). Am kommenden Sonntag geht es für die Iske-Elf im Kellerduell beim SC Hennen jetzt um den erhofften Befreiungsschlag. Ob der verletzungsbedingt ausgewechselte Stürmer Enes Demir mitwirken kann, entscheidet sich im Laufe der Woche.

SSV Hagen: Reinhard; Ulusoy, Wandji, Sahin (46. Saygili), Aktan, Schäfer, Calin, Acikel (56. Armutcu), Demir (62. Dräger), Grüterich (79. Diallo), Magearu.