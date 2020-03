Bezirksliga: Türkiyemspor Hagen ist zurück in Erfolgsspur

Eine Woche nach dem schwachen Auftritt gegen Sinopspor Iserlohn, der erst am grünen Tisch mit drei Punkten endete, hat Fußball-Bezirksligist Türkiyemspor Hagen sportlich wieder überzeugt: Der Tabellenvierte ließ beim ASSV Letmathe nichts anbrennen und gewann am 20. Spieltag im Waldstadion verdient mit 3:0 (1:0).

„Das war ein sehr gutes Spiel von uns. Die Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert agiert“, lobte Türkiyemspor-Co-Trainer Mustafa Islah den Auftritt. „Das Ergebnis hätte definitiv noch höher ausfallen können.“ Im ersten Durchgang dauerte es zunächst bis zur 37. Spielminute, ehe Hakan Dursun die Gäste in Führung brachte. Der Tabellen-14. hatte Türkiyemspor in einer fairen Partie insgesamt wenig entgegenzusetzen und dezimierte sich durch eine Rote Karte kurz vor der Pause zu allem Überfluss selbst: Nachdem Ilyas Kurnaz einen Letmather Freistoß blockierte, ließ sich ASSV-Kicker Valon Hasani zu einer Tätlichkeit hinreißen, die der Schiedsrichter mit einem Platzverweis bestrafte.

Tükiyemspor dominiert in Halbzeit zwei

„Die Überzahl hat uns in die Karten gespielt, wir waren im zweiten Durchgang noch dominanter“, kommentierte Islah. Gianluca Salvo (62.) und Kurnaz (70.) münzten die Überlegenheit dann in Tore um. Anas Chaoui und Kurnaz vergaben weitere gute Chancen. Damit ging auch die zweite Begegnung beider Teams in der laufenden Saison an die Türken: Das Hinspiel endete 4:2.

Türkiyemspor: Krasniqi; Ulusoy, Salvo (78. Bolnavu), Dastan, Kurnaz, Sentürk, Akbas (68. Babayigit), Chaoui, Dursun, Özalp, Recep Nezir.