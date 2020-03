Corona bringt Vereine in Notlage

Herdecke. Die Handballvereine aus Wetter und Herdecke erwarten finanzielle Einbußen durch das Coronavirus

Die Coronakrise hat auch die Sportvereine aus Wetter und Herdecke fest im Griff. Der Spiel- und Ligabetrieb wurde bereits letzte Woche seitens der Verbände ausgesetzt oder beendet. Doch auch für den Trainingsbetrieb und andere Veranstaltungen innerhalb der Vereine hatten die Sportverbände Empfehlungen zur sofortigen Beendigung ausgesprochen. Für viele Clubs in der Umgebung war schon letzte Woche klar, dass sie diesen Empfehlungen folgen und den gesamten Vereinsbetrieb bis auf Weiteres einstellen. Am Sonntagabend wurde diese freiwillige Entscheidung den Vereinen abgenommen: Die NRW-Landesregierung hatte Beschränkungen beschlossen, die auch die Sportvereine in der Region betreffen und nicht mehr Freiwilligkeit beruhen.

Land verbietet Sportveranstaltungen

In der Erklärung des Landes heißt es: „Ab Dienstag (17.03.2020) ist dann auch der Betrieb von Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbädern sowie Saunen untersagt. Ebenso ab Dienstag sind Zusammenkünfte in Sportvereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen […] nicht mehr gestattet (Quelle: Landesregierung NRW).“ Diese Regelungen sollen bis zum 19. April gelten.

Wie es danach weitergeht ist noch offen. Seitens des Landes NRW heißt es dazu: „Danach soll auf der Grundlage einer aktuellen Lage-Einschätzung des Robert-Koch-Instituts über das weitere Vorgehen entscheiden werden. Nun sind also alle Vereine gezwungen ihren gesamten Trainings- und Spielbetrieb einzustellen. Ein „Zusammenkommen“ zu gemeinsamen Übungseinheiten oder ähnlichen Veranstaltungen wurde untersagt. Für die Clubs beginnt nun eine Zeit des Wartens mit ungewissem Ausgang. Auch den heimischen Sportvereinen drohen, durch ausfallende Heimspieleinnahmen oder abgesagte Stadtfeste finanzielle Einbußen.

Für den Handball-Landesligisten der HSG Herdecke-Ende brechen beispielsweise viele Zuschauereinnahmen weg. Der Verein empfängt zu seinen Heimspielen in der Regel zwischen zwei- und dreihundert Fans in der Bleichsteinhalle. Für den zweiten Vorsitzenden, Werner Kreft, sind die Ausmaße der Krise noch nicht abzusehen: „Wir alle standen noch nie vor einer derartigen Situation. Keiner kann heute abschätzen was für Auswirkungen diese Krise mit sich bringt. Uns fehlen natürlich jetzt Zuschauereinnahmen. Ich bin aber optimistisch, dass wir das verkraften können, “ erklärt Kreft.

Absage von Stadtfesten dramatisch

Schwerwiegender hingegen sei die mögliche Absage der Herdecker Maiwoche. Die Stadt Herdecke muss sich an die Vorgaben des Landes und der Bundesregierung halten, die eine solche Veranstaltung aktuell nicht ermöglichen würden: „Sollte sich an den Vorgaben der Gesundheitsbehörden in den kommenden Wochen nichts ändern, müsste die Maiwoche schweren Herzens, gleichzeitig aber auch aus nachvollziehbaren Gründen abgesagt werden“, so Stadtsprecher Dennis Osberg. Für die HSG Herdecke-Ende würden dann erhebliche Einnahmen ausbleiben, die der Verein benötigt. „Der Ausfall der Maiwoche wäre für uns deutlich schlimmer,“ So Kreft. Und doch sind die Verantwortlichen in Herdecke hoffnungsvoll: „Irgendwann ist auch diese Krise überstanden,“ betont Werner Kreft.

Für die HSG Wetter/Grundschöttel scheint die Lage noch dramatischer zu sein. Andreas Fieberg, der stellvertretende Geschäftsführer der Handballer, schätzt die Lage als „sehr schwierig“ ein: „Auch wenn wir die Hallen jetzt nicht nutzen und der Spielbetrieb stillsteht – die Kosten bleiben,“ so Fieberg.

Durch die Absage diverser Veranstaltungen wird die Lage nicht entspannter: „Wir haben einige Events, die wir wahrscheinlich absagen müssen. Die Einnahmen aus diesen Veranstaltungen sind für uns enorm wichtig. Die gesamte Jahresplanung baut darauf auf,“ betont Fieberg. Am schwerwiegendsten wäre eine Absage des bekannten Waldfestes, das die Handballer seit vielen Jahren organisieren.

Waldfest dieses Jahr unsicher

Ähnlich wie die Maiwoche in Herdecke, steht auch das Waldfest auf der Kippe. Geplant ist die Veranstaltung für Anfang Juni. Ob sich die Lage bis dahin so sehr entspannt hat, dass das Fest wie geplant stattfinden kann ist mehr als fraglich. „Das wäre eine Katastrophe. Das Waldfest ist sehr wichtig für uns. Wir finanzieren dadurch einen großen Teil der Jugendarbeit. Zusätzlich brauchen wir die Gelder, um unser qualifiziertes Personal zu bezahlen. Wir können den Übungsleitern jetzt nicht ihr Gehalt verwehren,“ erklärt Fieberg. Wie sich die Lage entwickelt, ist unklar. Auch wie die finanziellen Schwierigkeiten zu bewältigen sind, weiß Fieberg noch nicht. Klar ist jedoch, dass nach der Krise Aufbauarbeit geleistet werden muss. Sobald sich die Lage beruhigt hat, wünscht sich Fieberg eine Aussprache mit der Stadt und anderen Verantwortlichen: „Natürlich geht es jetzt vordergründig darum, den Virus zu stoppen. Dafür leisten wir natürlich unseren Beitrag. Nach der Krise sollten wir alle versuchen gemeinschaftliche Lösungen für die Problematik zu finden. Ein runder Tisch im zuständigen Ausschuss der Stadt wäre eine Idee“, so Fieberg.

Westfalia Wetter ohne große Sorgen

Der VfB Westfalia Wetter-Wengern hingegen ist optimistischer: „Wir haben keine großen finanziellen Ausfälle. Dadurch, dass die Spiele ausfallen, müssen wir keine Schiedsrichter bezahlen,“ sagt Hannelore Bär, Jugendleiterin des Vereins. Ebenso hat der Verein auch keine wichtigen Veranstaltung in naher Zukunft, die von Absagen bedroht sein könnten. Der VfB hatte bereits letzte Woche den gesamten Betrieb eingestellt. „Die Entscheidung war richtig. Wir haben eine Verantwortung für unsere Mitglieder,“ so Bär.

Wie sich die Handballvereine erholen werden ist unklar. Es ist aber im Interesse der Städte, dass die Clubs gesund aus der Coronakrise hervorkommen. Die Vereine sind ein wichtiger Faktor im sozialen Zusammenleben. Sie leisten viel – auch neben der Sporthalle.