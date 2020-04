Corona-Pandemie stellt SV Haspe 70 vor Probleme

Sportlich waren sie schon abgestiegen, dennoch hätten auch die Regionalliga-Basketballer vom SV Haspe 70 die Saison gerne auf dem Feld zu Ende gebracht. Doch die Stadt Dorsten untersagte dem BSV Wulfen, das letzte Saisonspiel auszutragen, die Hasper konnten sich die Anreise sparen.

Stattdessen traf sich das Team an dem Abend in der heimischen Rundturnhalle. „Wir haben ein paar nette Stunden verbracht, gemeinsam gegessen und die Spieler verabschiedet“, denkt Trainer Martin Wasielewski an die Zeit vor dem Kontaktverbot zurück. Im Anschluss musste alles schnell gehen: „Wir standen vor der Herausforderung, dass wir unsere ausländischen Spieler möglichst schnell in ihre Heimat bekommen wollten, bevor die Ausreise sich noch schwieriger gestaltet. Da mussten wir Flüge umbuchen, aber im Endeffekt hat alles funktioniert.“

Und wie schwierig wird nun die Planung der kommenden Saison in der 2. Regionalliga? „Das Konzept, welches wir verfolgen, ist ja nicht falsch. Wir haben viele junge Leute im Kader, die auch bei uns bleiben wollen. Vielleicht waren sie noch nicht bereit für die erste Regionalliga. Auf jeden Fall haben sie es in der vergangenen Saison verbockt, nun müssen sie es auch ausbaden“, findet Martin Wasielewski deutliche Worte, auch für die Ziele der neuen Spielzeit: „Wir wollen oben mitmischen.“

Verein mit Vorbildfunktion

Aber nicht nur die „halbprofessionellen“ Spieler der ersten Herrenmannschaf trifft die aktuelle Situation hart, wie Karl-Heinz Langer, 1. Vorsitzender der Hasper, bestätigt: „Als Verein sind wir natürlich auch mit einer Vorbildfunktion in der Verantwortung. Wir haben die Entwicklungen genau verfolgt und uns am Schulwesen orientiert, wie dort verfahren wurde. Am 14. März wurde der gesamte Trainingsbetrieb eingestellt.“ Das betrifft 157 Kinder und Jugendliche und etwa 110 erwachsene Sportler. Denn der SV hat nicht nur Basketballmannschaften, sondern auch eine Fitnessabteilung und eine Kinderturngruppe. Besonders ärgerlich: Auch das Ostercamp des Vereins musste abgesagt werden. „Wir hatten bis zum Zeitpunkt der Absage schon 40 Anmeldungen. Und die meisten trudeln eigentlich erst kurz vor knapp ein“, weiß Langer.

Ostercamp abgesagt

Mit der Planung und Durchführung waren auch in diesem Jahr wieder Michael Wasielewski und sein Team betraut: „Im Endeffekt haben wir mit 60 bis 65 Kindern gerechnet. Dazu kommen dann noch ungefähr 19 Trainer, die sich um die vier Gruppen kümmern“, so Wasielewski.

Doch das ausgefallene Camp ist nicht nur für die Teilnehmer ein Ärgernis. Auch den Verein trifft es hart: „Bei solchen Veranstaltungen können wir uns präsentieren und auch den Eltern, die ihren Kindern zuschauen, zeigen, dass wir ein Verein für die ganze Familie sind“, hatte der Vorsitzende Langer auf viele Anmeldungen gehofft.

Alternativen Outdoorsport

Sollten die Ausgangsbestimmungen wieder gelockert werden, wolle man den Trainingsbetrieb in kleinen Gruppen und ganz langsam wieder hochfahren, wie der WBV-Präsident und Haspe Vorsitzender Uwe Plonka erzählt. Mit den Übungsleitern sollen dann etwa Outdoorkurse angeboten werden. „Wir sehen uns als Verein auch in der Verantwortung und wollen für unsere Mitglieder da sein“, so Langer, der betont: „Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer würde die Vereinsarbeit überhaupt nicht funktionieren. Wir sind froh, dass wir so eine breite Masse haben.“

Ebenfalls beendet ist die Saison für die Altherren-Mannschaften der Hasper („Loco-Express“), die eigentlich in diesem Jahre wieder um den Deutschen Meistertitel kämpfen wollten.

Jubiläum auf der Kippe

Und eine weitere Veranstaltung steht auf der Kippe: Am 24. Oktober wollten die Hasper ihr 50-jähriges Vereinsjubiläum feiern. Dabei sind die Planungen schon weit vorangeschritten, wie der Vorsitzende Langer zu berichten weiß: „Als Moderator konnten wir Jörg Dierkes gewinnen, die Planung steht in großen Teilen. Aber es ist ein sehr unsicherer Rahmen, quasi unser Angstgebilde aktuell.“ Denn mehr als abzuwarten, bleibt auch den Haspern nicht mehr übrig.