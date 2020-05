Corona verursacht Riss in Saison des Hasper Fecht-Clubs

Sie tragen seit jeher Masken und Handschuhe, nicht erst seit der Ausbreitung der Corona-Pandemie. Ohne würde es nicht gehen. Allerdings bringt ihre Ausrüstung die Fechterinnen und Fechter aktuell auch nicht weiter. Schließlich betreiben sie einen Vollkontaktsport. „Unser Equipment schützt leider nicht vor Infektionskrankheiten“, weiß Jannis Selbach-Subotić, Trainer des Hasper Fecht-Clubs (HFC). „Wir werden wahrscheinlich noch etwas länger warten müssen, bis wir wieder anfangen können.“

Die Coronakrise trifft die Hasper Fechter mit großer Wucht. Zur Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften wollten sie in den Osterferien ein internationales Fechtcamp mit Athleten aus Großbritannien, Belgien, Frankreich, Italien und der Partnerstadt Modiin (Israel) ausrichten. Allerdings fiel das der Pandemie zum Opfer. „Die Deutschen Meisterschaften hätten je nach Altersklasse Ende April bis Mitte Mai stattgefunden, wir waren sozusagen im Beginn der Vorbereitung, als das Training eingestellt werden musste“, bedauert Selbach-Subotić.

Eine Maske unter der Maske?

Zurzeit bleibt den Fechtern nur das Heimtraining, Laufen oder Fahrradfahren – das Übliche eben. Allerdings hat der Deutsche Fechter-Bund ein Konzept für ein auf Corona angepasstes Training herausgegeben, das die Sportler schrittweise in die Normalität zurückführen soll. Das sieht zunächst einmal so aus:

Beim Fechten herrscht Maskenpflicht. Foto: Michael Kleinrensing

Das Training soll in Kleinstgruppen mit zwei Fechtern und einem Übungsleiter begonnen werden. Stufenweise werden die Gruppen erweitert. Erlaubt sind Einzellektionen mit Techniktraining (keine Wettkampflektionen) zwischen Trainer und Athlet. Den Einsatz eines Mund- und Nasenschutzes unter der Fechtmaske prüft der Verband. Also quasi eine Maske unter der Maske. Aber auch für die Empfehlungen des Fechter-Bundes gilt: Maßgeblich sind natürlich die Vorgaben der Politik. Bis dahin halten die Fechter die Füße still. „Geplant ist bei uns, dass wir zunächst im Freien mit Konditionstraining einsteigen, sobald es wieder möglich ist“, erklärt Jannis Selbach-Subotić.

Deutsche Meisterschaften das Highlight

Die Deutschen Meisterschaften wären in diesem Jahr das Highlight für die Hasper Fechter gewesen. Aus sportlicher Sicht gab es dennoch viel Positives: Allen voran bescherte Isabell Reisewitz dem Verein gleich drei Turniersiege in der U17-Damenkonkurrenz. Zu Saisonbeginn im September brachte sie den Siegerpokal von einem nationalen Ranglistenturnier der Niederlande aus Klundert mit nach Hause. „Hier setzte sich Isabell im K.-o.-Sys­tem gegen sämtliche Fechterinnen der holländischen U17-Nationalmannschaft durch. Da konnte man erahnen, wo die Reise in dieser Saison hingeht”, freute sich Trainer Jannis Selbach-Subotić.

Durch zwei weitere Siege auf westfälischen Ranglistenturnieren und einem sechsten und 22. Platz bei bundesweiten Qualifikationsturnieren, führt Reisewitz die westfälische Rangliste souverän an.

HFC auf Medaillenjagd

Bei den U15-Jungs sorgten Marian Truskawa, Fabio Maddedu und der Hasper Gastfechter Davide Cutillo für Furore. Neben einem gewonnen Mannschaftsturnier in Korb bei Stuttgart konnten die Jungs noch mehrere Medaillen bei Qualifikationsturnieren erringen. Fabio und Marian wären für den Verein bei der U15-DM in Moers an den Start gegangen, daneben qualifizierte sich Fabio auch für die Italienischen Meisterschaften in Riccione, die aber ebenfalls abgesagt wurden.

Maarten Truskawa hatte seine Qualifikation zur U13-DM zwar noch nicht eingetütet, stand aber vor dem Saisonabbruch auf aussichtsreicher Position. „Maarten hat in dieser Saison genau wie sein Bruder Marian stark gefochten und musste sich beim Training zusätzlich gegen ältere Gegner durchsetzen, da hätte es uns alle nicht überrascht, wenn auch er bei den Deutschen Meisterschaften weit vorne gelandet wäre”, meint Jannis Selbach-Subotić.

Als fünfter Fechter des HFC qualifizierte sich auch Maxi Minaew für die U17-DM in Cottbus. Mit konstanten Platzierungen im oberen Drittel auf den Qualifikationswettkämpfen und einem guten dritten Platz in Recklinghausen verteidigte Maxi den siebten und damit letzten Qualifikationsplatz auf der westfälischen Rangliste.

Etienne Michels verpasste die DM-Qualifikation. Er haderte zu Saisonbeginn zunächst mit einer Knieverletzung und beruflichen Einschränkungen, konnte allerdings die Clubmeisterschaften gewinnen und einen dritten Platz bei der traditionsreichen Maestro Challenge in Bocholt erzielen.

Jannis Selbach-Subotić resümiert: „Nach so einer unterm Strich starken Saison, tut es natürlich allen Fechterinnen und Fechtern weh, sich nicht auf den Deutschen Meisterschaften messen zu können. Allerdings können wir optimistisch in die Zukunft blicken.“

HFC sucht Nachwuchs

Für die kommende Saison baut der Hasper Fecht-Club seine Trainingskooperation mit dem TSV Herdecke aus; zudem wurde eine Kooperation mit der Fechtabteilung des TSC Eintracht Dortmund geschlossen. Durch gemeinsame Trainingseinheiten haben leistungsorientierte nun die Möglichkeit, viermal wöchentlich zu trainieren. Außerdem wird dadurch der Gegnerpool erweitert. Mit Dortmund und Herdecke sind ab der kommenden Saison gemeinsame Ferientrainings geplant, zusätzlich will der HFC das nächste Ostercamp in Kooperation mit Dortmund wieder in Hagen ausrichten.

Mitgliedermäßig sieht sich der HFC gut aufgestellt. „Allerdings fehlt uns im krassen Gegensatz zum TSV Herdecke der Nachwuchs im Bereich U9 bis U11. Da rühren wir gerade kräftig die Werbetrommel für den Hasper Fecht-Club“, erklärt HFC-Trainer Jannis Selbach-Subotic.