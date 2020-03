Coronavirus: Phoenix Hagen stellt Antrag auf Kurzarbeit

Hagen. Herber finanzieller Einschnitt bei Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen: Basketballer, Trainer und Mitarbeiter sollen bald in Kurzarbeit gehen.

Phoenix Hagen hat nach dem coronabedingten Abbruch der 2. Basketball-Bundesliga-Saison die erste gravierende Maßnahme ergriffen. Die Basketball Hagen GmbH & Co. KGaA hat bei der Agentur für Arbeit einen Antrag auf Kurzarbeit mit Wirkung zum 1. April gestellt. Dies bedeute für alle 18 Vollzeitangestellten, inklusive der Profibasketballer, einen herben finanziellen Einschnitt, wie Phoenix am Mittwochmorgen mitteilte.

Auf Maßnahme angewiesen

Diese Sofortmaßnahme sei „ohne Alternative“ und auch andere Sportvereine sowie Wirtschaftsunternehmen seien wohl bald dazu gezwungen, diesen Schritt zu gehen.

„Phoenix Hagen ist aufgrund der zahlreichen unvorhersehbaren Themen in naher Zukunft auf diese Maßnahme angewiesen, um die Gesellschaft und möglichst viele Arbeitsplätze perspektivisch zu schützen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Nach wie vor verfolge man bis zum 15. April das Ziel, einen Lizenzantrag bei der 2. Basketball-Bundesliga einzureichen. Dabei werde die Liga die für alle Clubs „herausfordernde Situation in angemessener Form berücksichtigen“.

Bedrohliche Situation

Im Gespräch mit unserer Redaktion am Dienstag betonte Phoenix-Geschäftsführer Patrick Seidel, dass die wirtschaftliche Lage des Vereins aufgrund des frühzeitigen Saisonabbruchs bedrohlich sei. Man fürchte sowohl um Sponsoren- als auch um Ticketingeinnahmen, die der Klub dringend brauche.

Die Saison ist am Dienstag offiziell beendet worden, nachdem Klub- und Ligavertreter in Frankfurt auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung tagten und sich gegen eine spätere Fortführung der Spielzeit einigten. Phoenix hätte eigentlich noch fünf Saisonspiele austragen müssen. Darüber hinaus wollten die Zweitliga-Basketballer in die Play-offs ziehen.