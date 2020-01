Schon wieder ein Umbruch beim FC Wetter

Der FC Wetter scheint, was seine Personalpolitik anbetrifft, weiter auf der Stelle zu treten. Nachdem im Sommer mit Semin und Fadil Salkanovic ein neues Trainergespann verpflichtet wurde, gab es in der Mannschaft einen großen Umbruch: 17 Spieler verließen den Landesliga-Absteiger, 16 neue Kicker kamen zum Harkortberg.

Schon in den ersten Spielen der Saison merkte der Beobachter: So richtig hatte sich die neu formierte Mannschaft noch nicht gefunden. Erst nach dem sechsten Spieltag fuhr der FC als Absteiger aus der Landesliga die ersten Siege ein. „Ich erinnere mich noch an Zuschauer, die gesagt haben: ,Wetter steigt auf jeden Fall ab’”, blickt Semin Salkanovic zurück. Mittlerweile hat das Trainergespann den FC wieder in ruhigere Fahrwasser geführt. Sieben Punkte trennen den FC mittlerweile vom ersten Abstiegsplatz. “Das ist natürlich beruhigend”, erklärt Salkanovic die Situation.

Umso überraschender ist es daher, dass den FC in diesem Winter schon wieder zahlreiche Spieler verließen. Sieben Akteure sind schon wieder weg. Auf der anderen Seite verpflichtete der FC acht neue Kicker für die anstehende Rückrunde. Im Sommer kündigte man noch an, die hohe personelle Fluktuation auf dem Harkortberg endlich eindämmen zu wollen. „Eine eingeschworene Truppe” wolle man formen, so Salkanovic damals.

Ein paar Monate später sieht die Realität schon wieder ganz anders aus. Doch das hat seine Gründe, erklärt der FC-Coach: „Wenn man eine neue Mannschaft zusammenstellt, ist es ja häufig so, dass von einigen Spielern die Erwartungen nicht eintreffen, die sie vielleicht im Vorfeld hatten. Manche Jungs haben uns verlassen, weil sie nicht ausreichend Spielzeit bekommen haben, andere weil sie berufliche oder private Verpflichtungen haben”, so Salkanovic.

„Aboubakar Fofana zum Beispiel ist vor kurzem Vater geworden. Er will sich momentan einfach um seine Familie kümmern. Camilla Wandji kam immer mit dem Zug aus Dortmund angefahren. Wenn er um 17 Uhr Feierabend hatte, musste er sich extrem beeilen, um pünktlich beim Training zu sein”, so der Fußballtrainer des FC.

Kurnaz geht zum Ligakonkurrenten

Anders stellte sich jedoch die Situation bei Leistungsträger Ilyas Kurnaz da: Der neunmalige Torschütze in der Hinrunde (und damit Wetters bester Torjäger) wechselt zu Ligakonkurrent Türkiyemspor Hagen. „Wir haben nur eine kurze Nachricht von ihm erhalten, dass er wechselt. Wir können nur vermuten, warum er weg gegangen ist”, erzählt der Übungsleiter der Wetteraner.

Auf der anderen Seite hat der FC mit einigen bekannten Gesichtern aufgerüstet: Frank Sonna kommt vom Lüner SV zurück an den Harkortberg. Der Mittelfeldstratege hatte den FC erst im vergangenen Sommer gen Lünen verlassen und kehrt nun zurück.

Dazu wechselt Mounir Sallami vom TuS Haßlinghausen an den Harkortberg. Der langjährige Spieler des TuS Esborn soll den Angriff des FC weiter in Schwung bringen. „Wir müssen natürlich erst ein wenig zueinander finden. Aber im Endeffekt haben wir durch die Wechsel im Winter vor allem Erfahrung, Qualität und Struktur dazu gewonnen”, zeigt sich der Übungsleiter der Wetteraner optimistisch.