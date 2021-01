Die sportlichen Instagram-Asse aus Wetter und Herdecke

Herdecke/Wetter 250 Millionen Instagram-Follower! Ronaldo hat die Schallmauer durchbrochen. Das ist die Top 10 der Sportler in Wetter und Herdecke.

Der Instagram-König heißt Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Eine Erhebung hat jetzt festgestellt, dass der portugiesische Fußballstar auf dem sozialen Trend-Netzwerk 251,7 Millionen Follower hat. Umgerechnet heißt das, dass jeder 31. Erdenbürger die Bilder, Videos und Einträge des Portugiesen verfolgt. So viele Fans hat sonst keiner auf der Welt, kein Popstar (US-Sängerin Ariane Grande rangiert mit 214 Millionen Followern auf Platz zwei) und kein Toni Kroos (erfolgreichster deutscher "Instagrammer" mit 26,3 Millionen Abonnenten, alle Zahlen Stand 6. Januar 2021).

Aber auch die heimischen Sportlerinnen und Sportler sind auf dem Kanal aktiv. Wir haben mal nachgeschaut: Welche Sportlerinnen, Sportler oder Teams aus Herdecke und Wetter sind unsere Instagram-Könige? Hier kommt die Top 10:

Platz 1: Johannes Weißenfeld (3118 Abonnenten)

Dreimaliger Ruder-Weltmeister, auf dem Weg zu Olympia: Klar, dass der 26-jährige Bugmann des Deutschland-Achters aus Herdecke die meisten Follower hat. Auch wenn Weißenfeld in der Corona-Pandemie offenbar die Lust am Posten verloren zu haben scheint, seit letzter Eintrag datiert vom 11. Februar.

Der Instagram-Account von Johannes Weißenfeld

Platz 2: Max Olex (2582 Abonnenten)

Wer aktuelle Bilder aus dem Schnee sucht – von einsamen Pisten, nicht aus Winterberg -, wird bei Max Olex fündig. Der Skilangläufer aus Bayern, der das halbe Jahr in Wetter lebt und hier im Marketing von Abus arbeitet, dokumentiert sein Dasein als Hochleistungssportler ausführlich.

Der Instagram-Account von Max Olex

Platz 3: Patricia de Graat (1320 Abonnenten)

Meistens laufend präsentiert sich Patricia de Graat ihren Followern. Die Mittelstrecklerin der LG Olympia Dortmund aus Herdecke, die sich nach langer Verletzungspause in die deutsche Spitze kämpft, punktet dabei mit coolen Fotos von Matthias Dersch.

Der Instagram-Account von Patricia de Graat

Platz 4: Anna Siepmann (1111 Abonnenten)

Weltmeisterschafts-Teilnehmerin, EM-Silbermedaillengewinnerin – schon mit 17 hat Anna Siepmann in der Taekwondo-Disziplin Poomsae internationale Erfolge vorzuweisen. Und die Herdeckerin, die von ihren Turnieren ebenso postet wie vom Training als Coach beim TuS Wengern, hat reichlich Instagram-Follower. Aktuell liegt sie bei der die Schnapszahl von 1111, ob sie absichtlich nicht mehr zulässt?

Der Instagram-Account von Anna Siepmann

Platz 5: Heiner Backhaus (1084 Abonnenten)

Mehr als 20 Profi-Stationen in der Fußball-Karriere, das gibt reichlich Stoff für Instagram-Posts aus aller Welt, etwa die Erinnerung an die Meisterschaft 2008 mit dem Valletta FC auf Malta. Mittlerweile ist der in Wetter aufgewachsene und beim TuS Wengern in der Jugend aktive Heiner Backhaus Trainer beim Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz.

Der Instagram-Account von Heiner Backhaus

Platz 6: Michele Ufer (957 Abonnenten)

Sportpsychologe, Extremsportler, Buchautor: Der Herdecker Michele Ufer berichtet aus verschiedensten Perspektiven und von diversesten Aktivitäten – vom Himalaya bis zum Hengsteysee.

Der Instagram-Account von Michele Ufer

Platz 7: Florian Drevermann (841 Abonnenten)

Nach zwölf Jahren als Kapitän von Fußball-A-Kreisligist TSG Herdecke hat Florian Drevermann den Klub zwar im Sommer aus beruflichen und privaten Gründen in Richtung Kamen verlassen. Bei der TSG bleibt er aber Mitglied, postet auch Fotos von seiner Rückkehr zur „Heimat“ Bleichstein.

Der Instagram-Account von Florian Drevermann

Platz 8: Laura Hansen (791 Abonnenten)

Laufen steht auch im Mittelpunkt bei Laura Hansen, die in Herdecke lebt und für die LG Olympia Dortmund startet. Von zwei Starts bei deutschen Leichtathletikmeisterschaften kann die 30-Jährige 2020 berichten, aber auch von einer Herz-OP.

Der Instagram-Account von Laura Hansen

Platz 9: FC Wetter U13 (689 Abonnenten)

Auch ein Sportteam hat sich in die Top Ten geschlichen, mit den U13-Fußballern des FC Wetter ist es sogar eine Jugend-Mannschaft. Die Jungs von Trainer Hakan Tiryakioglu sind selbst in der Corona-Pandemie vielfältig aktiv, das zeigen die schon 408 Beiträge.

Der Instagram-Account vom FC Wetter U13

Platz 10: Louis Köster (639 Abonnenten)

Ein Bild im Nationaltrikot – so kann man bei Instagram starten: Der Herdecker Louis Köster, mittlerweile in der Bundesliga-U19 des FC Schalke 04 aktiv, postet hier seit zwei Jahren. Zuletzt fehlt es aber aus bekannten Gründen an sportlichen Anlässen dafür.

Der Instagram-Account von Louis Köster

P.s.: Im Bürgermeister-Vergleich auf Instagram hat übrigens Herdeckes Katja Strauss-Köster (1436 Abonnenten) gegen Wetters Frank Hasenberg (313 Abonnenten) klar die Nase vorn, sie postet allerdings auch deutlich fleißiger und schon viel länger.