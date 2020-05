Drei Neuzugänge für Kreisligist SuS Volmarstein

Bei den Fußballern von SuS Volmarstein schreiten die Personalplanungen für die nächste Saison voran: Der A-Kreisligist meldet einen externen Neuzugang und zwei Rückkehrer für die nächste Spielzeit.

SuS-Trainer Ralf Gütschow freut sich, dass mit dem 20-jährigen Alexander Gens bereits der erste Neuzugang für die kommende Saison zugesagt hat. Gens kommt vom SV Bommern zur Köhlerwaldstraße, zuvor spielte er in der Jugend bei der SpVg Hagen 11 und im Seniorenbereich beim ASSV Letmathe. „Alex ist in der Offensive vielseitig einsetzbar“, so Gütschow. „Er ist ein schneller Rechtsfuß, technisch stark und sehr torgefährlich“, beschreibt ihn sein neuer Trainer.

Neustart nach Jahr Pause

Darüber hinaus kann Gütschow demnächst wieder mit zwei alte Bekannten planen: Bilal Özüsaglam wechselte erst in der Winterpause zu A-Kreisligist Blau-Weiß Haspe, möchte aber doch lieber wieder in seiner alten Umgebung mit seinen langjährigen Kollegen spielen und strebt jetzt einen Neustart an. „Wir wissen, was wir an ihm haben und freuen uns sehr über seine Rückkehr“, sagt Gütschow. Außerdem hat Nouel Zeschky, jahrelang eine feste Größe in der Viererkette, nach einem Jahr Pause wieder richtig Bock auf Fußball. „Er ist total fokussiert auf sein Comeback“, ist Gütschow begeistert. „Bereits zu Beginn der fußballfreien zeit war für ihn klar, dass er nur zu uns zurückkommen würde. Jetzt ist es soweit und wir sind natürlich froh, dass er wieder spielt.“

Gratulation an Herdecke-Ende

Gütschow blickt jetzt ein wenig entspannter und hoffnungsvoll in die Zukunft. „Zunächst einmal steht jetzt die Wertung der aktuellen Saison an, die erwarten wir natürlich mit Spannung“, sagt er, „so wie es im Moment aussieht, können wir wohl dem FC Herdecke-Ende zum Aufstieg gratulieren. Mit unseren Neuzugängen blicken wir jetzt erwartungsvoll auf die kommende Saison.“