Eintracht Hagen beweist gegen überforderte Mindener Dominanz

Gefährdet war der zehnte Sieg in Serie für die Drittliga-Handballer von Eintracht Hagen im Heimduell gegen das Reserve-Team von GWD Minden nie. Mit 30:21 (17:11) setzten sich die Schützlinge von VfL-Trainer Stefan Neff am Ende durch. Der behielt durch den Sieg seine weiße Weste und bleibt als Eintracht-Coach weiterhin ungeschlagen.

Einzig in der Anfangsphase konnte das junge Team der Mindener gegen den Tabellenzweiten noch mithalten, beim 3:3 (6.) waren die Mannschaften das letzte Mal auf Augenhöhe, bevor die Eintracht mit einem Lauf erstmal auf 10:5 (13.) entschwand. Hinter einem gut aufgelegten Lukas Kister im Innenblock stand ein wieder einmal starker Tobias Mahncke im Tor. Daran änderte auch das Fehlen von Tilman Pröhl nichts, der mit einer Fußverletzung pausieren musste. „Nichts was wir uns vorgenommen haben, hat im Endeffekt funktioniert. Wir sind nie an einer Stelle gewesen, an der wir Hagen hätten gefährlich werden könnten“, musste Mindens Trainer Moritz Schäpsmeier schon früh einer Niederlage entgegen blicken.

Dabei waren die Mindener eigentlich im Aufwärtstrend, hatten sie doch die letzten drei Spiele in Serie gewonnen. Daran änderte auch die Hinausstellung von Eintrachts Tom Bergner nichts, der sich gleich zweimal eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe abholte (26). Nach einem zu ruppigen Auftreten in der Abwehr, ahndete Schiedsrichter Daniel Müller auch die auf die erste Strafe folgenden Worte des Jugend-Nationalspielers. Doch gerade in Unterzahl bewiesen sich die Eintrachtler, um den eingewechselten Jan-Lars Gaubatz und erhöhten vor dem Pausenpfiff auf 17:11.

Unterstützung aus der Reserve

Auch nach der Pause setzte sich die Dominanz der Hausherren fort, die auch auf Hilfe aus der zweiten Mannschaft, deren Spiel am Freitagabend in Dortmund abgesagt wurde, in Gestalt von Jan Wilhelm, Julian Pallasch und Jonas Queckenstedt bauen konnten. „Das war eine tolle Unterstützung, die wir da bekommen haben. Das spricht für die Harmonie“, freute sich Neff. Denn auch verschiedene Einwechslungen konnten dem Spielfluss des Tabellenzweiten nichts anhaben. Tim Brand, Tim Stefan, Gaubatz und Damian Toromanovic erhöhten nach dem Wiederanpfiff auf 21:11 (39.) und gaben diesen Vorsprung auch bis zum Ende nur geringfügig aus der Hand.

„Das war heute für uns wirklich ein richtiges Streichergebnis“, fasste Mindens Schäpsmeier das Spiel seiner Mannschaft am Ende zusammen, erklärte aber auch noch einmal das Saisonziel: „Wir wollen den Klassenerhalt möglichst schnell abgesichert haben und die jungen Spieler weiter entwickeln, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich der ersten Mannschaft zu empfehlen.“ Auf der Gegenseite war VfL-Trainer Neff voll des Lobes für sein Team: „Ich hatte wirklich ein wenig Bauchgrummeln im Vorfeld, Minden hat eine gute Serie hingelegt. Wir hatten zwar einige Ausfälle, auch durch die fehlenden A-Jugendlichen, aber ich bin wirklich zufrieden, vor allem mit der Einstellung. Jedem Ball wurde hinterher gejagt, jeder Gegenstoß gelaufen und viel gekämpft.“

Reise zum Spitzenreiter

Am kommenden Wochenende reisen die Hagener zum Tabellenführer Wilhelmshaven: „Natürlich ist das ein schweres Spiel, aber auch ein wichtiger Test für die Mannschaft. Wir wollen es dem Spitzenreiter so schwer wie möglich machen und versuchen die Punkte mitzunehmen“, macht der Hagener Coach eine Kampfansage.

VfL: Lux (5/1), Bergner (4), Brand, Schmidt, Gaubatz, Stefan (je 3), Beernsterboer, Voss-Fels, Toromanovic (je 2), Pallasch, Kister, Queckenstedt ( je 1)