Emil Loch führt Phoenix Juniors zum umkämpften Sieg

Ihren Einstand veredelten sich die Nachwuchs-Basketballer selbst. Zum ersten Mal liefen die Phoenix-Juniors in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga vor großer Kulisse in der Krollmann-Arena auf und siegten gegen Baskets Münsterland mit 81:74 (43:31).

Besonders in der ersten Hälfte dominierten die jungen Feuervögel die Partie. „Viele Fast-Breaks waren für uns der Schlüssel zum Erfolg“, lobte Trainer Stanley Witt die Arbeitsmoral seines Teams. Doch in der zweiten Hälfte stellten die Gäste aus Münster ihre Defense in eine Zonenverteidigung um. „Das hat uns Probleme gemacht und ein wenig aus dem Konzept gebracht“, gab der Phoenix-Trainer zu. Doch ein wieder einmal gut aufgelegter Emil Loch übernahm in dieser Phase die Verantwortung. „Am Ende war es zwar schon ein bisschen mit Krampf, aber was zählt ist der Sieg“, freute sich Trainer Witt. Durch den Punktgewinn liegen die Hagener weiter auf dem zweiten Tabellenplatz, hinter Spitzenreiter Uni Baskets Paderborn.

Phoenix: Loch (24), Zdravevski (18), Krichevski (10), Schult (9), Osarinmwian (6), Vaihinger (5), Jung (4), Ribic (3), Krall (2), Kwast