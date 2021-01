Ex-Coach des TuS Esborn hört beim SC Hennen auf

Wetter/Hagen Bei Bezirksligist SC Hennen wechseln die Trainer zum Saisonende: Der Ex-Esborner Stemmann muss gehen, der Nachfolger kommt aus Berchum

Mit einem neuen Trainergespann gehen die Fußballer des SC Hennen - in der Bezirksliga 6 Konkurrenten von FC Wetter und FC Herdecke-Ende - in die Saison 2021/2022: Der Verein wird die Zusammenarbeit mit Trainer Holger Stemmann - früher auch beim TuS Esborn aktiv - und seinem Co-Trainer Christian Manza nicht über das Saisonende hinaus fortsetzen. Der SCH-Vorstand gab als Grund die Erfolgslosigkeit der vergangenen zwei Jahre an. Zum Zeitpunkt der Corona-Unterbrechung rangiert Hennen auf dem drittletzte Platz in der Abstiegszone, Ziel war die Rückkehr in die Landesliga. Nachfolger beim SC Hennen wird Sascha Engelberg, der seinen Co-Trainer Kevin Roggenkamp gleich mitbringt. Der 40-Jährige trainierte zuletzt die dritte Mannschaft des SC Berchum/Garenfeld und stieg mit dieser 2018 in die Kreisliga A auf.

Nur kurz beim TuS Esborn

Bevor der mittlerweile 49-jährige Holger Stemmann zum Naturstadion Hennen wechselte, waren unter anderem A-Kreisligist TuS Esborn (Dezember 2018 bis März 2019; mit Jürgen Lappe als Co-Trainer) und Bezirksligist FSV Gevelsberg (als Nachfolger von Wolfang Hamann von Januar 2017 bis Dezember 2017) seine jeweils kurzen Trainer-Stationen. In Esborn übernahm er Ende 2018 das Amt nach der überraschenden Trennung vom damaligen Chefcoach Lui Petrou am Böllberg. Stemmann sollte beim TuS langfristig arbeiten, doch die Esborner trennten sich bereits im Frühjahr darauf von ihm, nachdem er für die Saison 2019/20 beim SC Hennen zugesagt hatte. Nachfolger damals wurde Thomas Schumacher, der das Team vom Böllberg seitdem betreut.

Internationale Meriten sammelte Stemmann als Co-Trainer der deutschen U17-Nationalmannschaft der Frauen (2008 bis 2010). Bei Werder Bremen gewann Stemmann mit den B-Juniorinnen die Norddeutsche Meisterschaft 2010, dort war er auch eine TZeitlang für den Frauen-Bundesligisten engagiert.