FC Wetter geht mit 6:1-Testspielsieg in schweren März

Vor dem schweren Start in den März hat sich Fußball-Bezirksligist FC Wetter im Test noch ein Erfolgserlebnis verschafft. Zwei Tage nach der knappen 4:5-Niederlage gegen den Bezirksligisten Mengede 08/20 siegte das Team des Trainergespanns Semin und Fadil Salkanovic mit 6:1 (2:0) gegen den A-Kreisligisten VfB Westhofen. „Jetzt muss sich noch die Abwehr stabilieren“, sagte Fadil Salkanovic, denn sein Team gastiert am nächsten Sonntag (15 Uhr) bei Bezirksliga--Spitzenreiter Rot-Weiß Lüdenscheid, der am Wochenende beim Nachholspiel gegen den SSV Kalthof mit 7:1 ein Ausrufezeichen setzte.

Kasim Osmic (5.) und Murad Haj Darwish (17.) brachten die Wetteraner gegen Westhofen vor der Pause in Führung, auch nach dem Wechsel blieb der FC konsequent. Samir Hammouda (51.), Kemal Özdemir (60., 70.) und Justin Tyler (85.) erhöhten, zwischenzeitlich verkürzte Stefan Miller (65.). „Das war ein gutes Spiel, wir sind echt zufrieden, zumal kein Spieler abgefallen ist“, hob Fadil Salkanovic hervor, auch wenn er einräumte: „Wir haben zwar viele Tore gemacht, aber auch noch viel liegen gelassen.“

Nun muss sich der Bezirksliga-Tabellen-13. auf einen ganz schweren Monats-Start einstellen. Dem Gastspiel bei Primus Lüdenscheid folgt das Derby am Harkortberg gegen den Tabellenzweiten SC Berchum/​Garenfeld (8. März, 15 Uhr),, ehe man zum Fünften SSV Kalthof muss (15. März). Und drei Tage später steht dann das Kreispokal-Viertelfinale gegen Landesliga-Spitzenreiter SpVg. Hagen 11 an (18. März, 19.30 Uhr).

Steigerung für wichtige Spiele

„Das sind alles fest eingeplante Siege“, scherzt Fadil Salkanovic, ernsthaft sieht er die nächsten Gegner qualitativ deutlich besser aufgestellt. „Da können wir nur über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen“, weiß er, „wenn wir da zwei, drei Ausfälle haben, wird es rappeln.“ Andererseits könne man sich mit guten Auftritten gegen die Favoriten für die Partien im Kampf um den Ligaerhalt danach rüsten. „Wenn wir über das Kollektiv kommen, kann das ein paar Prozentpunkte für die ganz wichtigen Spiele danach geben“, sagt Fadil Salkanovic. Etwa für die Duelle mit Schlusslicht SSV Hagen (22.3.) und Tabellennachbar SC Hennen (29. März) zum Monatsausklang.