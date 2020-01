Fichte Hagen: Keiner zog so gerade Linien wie Jupp Schroer

Am Freitag würde Josef Schroer eigentlich das tun, was er seit vielen Jahren freitags abends so tut: Mit seinen Kollegen vom Knobelklub 111 im Eilper Stübchen eine schöne Zeit verbringen. Ein bisschen knobeln, ein bisschen klönen, ein, zwei Bierchen. Dieser Freitag ist aber nicht wie jeder Freitag. Am diesem Tag wird Josef, den sie beim TSV Fichte Hagen alle „Jupp“ nennen, noch einmal groß gefeiert. Groß gefeiert, weil er letzten Samstag 90 Jahre alt wurde und weil er noch immer eine feste Größe im Vereinsleben des Traditionsklubs ist.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Seit 2007 Ehrenmitglied beim TSV Fichte Hagen Am 25. Januar 1930 wurde Josef „Jupp“ Schroer geboren, seit 80 Jahren ist er Mitglied des TSV Fichte Hagen bzw. von Germania Hagen. Ehrenamtlicher Platzwart am Strruckenberg war er von Anfang der 50er Jahre bis 2004. Seit 2004 ist Josef Schroer beim Traditionsklub Ehrenplatzwart, seit 2007 ist er Ehrenmitglied des TSV Fichte Hagen.

Der Verein TSV Fichte ist so ein wesentlicher Bestandteil im Leben des Jupp Schroer. Immerhin ist er dort seit acht Jahrzehnten Mitglied. Angefangen hat alles 1940, also zu Kriegszeiten. „Ich habe durch andere Kinder aus der Schule den Weg zur damaligen Germania Hagen gefunden“, erinnert sich Schroer, „das war damals schon eine gute Gemeinschaft und ich habe zunächst mit Fußball an der Wörthstraße angefangen.“

Jupp Schroer, langjähriger Platzwart am Struckenberg beim TSV Fichte Hagen,mit Klubchef Reinhard Flormann Foto: Michael Kleinrensing / WP

Schon bald entdeckte er aber seine Liebe für den Feldhandball: „Und da unsere „Erste“ damals in der Oberliga spielte, war ich immer häufiger am Struckenberg-Platz zu finden.“ Hier fühlte sich Jupp Schroer immer mehr zu Hause. Handball, das wurde zur neuen Leidenschaft. Ohne selbst aktiv gespielt zu haben, wurde er schon bald in den Vorstand der Abteilung gewählt. Und dann gab es da noch ein neues Betätigungsfeld. Der damalige Platzwart verabschiedete sich Anfang der 50er Jahre in den Ruhestand und Schroer wurde der neue „Boss“ auf dem idyllisch über Eilpe gelegenen Struckenberg-Platz. Und zusammen mit „seinen“ Handballern schuf er da oben eine neue Infrastruktur. „Umkleidekabinen, Waschraum, Geräteschuppen nahezu alles in Eigenleistung“, wenn Schroer daran denkt, gerät die Stimme hörbar ins Wanken.

Von Delstern zu Fuß zum Platz

Dabei hatte er selbst die besten Voraussetzungen für diesen Job. Als gelernter Klempner und Installateur arbeitete er ab Mitte der Fünfziger 36 Jahre bei den Hagener Stadtwerken im Außendienst. „Gas – und Wasserleitungen verlegen und deren Wartung, das war unser Job.“ Und dann die Aufgabe auf dem Struckenberg, wo er große Teile seiner Freizeit verbrachte. „35 Jahre haben wir in Delstern gewohnt und zum Platz und zurück bin ich fast immer zu Fuß“, erinnert sich Schroer, räumt aber auch ein, „keine leichte Zeit für meine Frau Christa, aber sie hat viel Verständnis gezeigt und mich auch öfter begleitet.“

In den siebziger Jahren endete dann die Zeit des Feldhandballs, sehr zum Verdruss von Jupp Schroer: „Das waren schon tolle Zeiten in der Oberliga. Gegen Gevelsberg hatten wir einmal 5000 Zuschauer auf dem Struckenberg.“ Diese Zahl wurde auf der Anlage nur einmal getoppt, als die Fichte-Fußballer dort oben gegen den SSV Hagen antraten und 6000 kamen. Doch die Liebe zum Handball blieb. Speziell beim VfL Eintracht Hagen war Schroer regelmäßiger Gast und auch die Spiele des VfL Gummersbach besuchte er häufig. „Dann sind wir alle mit dem Bus zur Westfalenhalle gefahren.“ Die Affinität zum Handball hat sich Jupp bis heute erhalten, natürlich fieberte er in den letzten Wochen bei der Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft.

Schöne, wenn auch anstrengende, Erinnerungen verbindet er mit dem Struckenbergfest. Diese Leichtathletikveranstaltung mit bis zu 1000 Teilnehmern forderte vor allem vom Platzwart volles Engagement. Aber das war ihm ohnehin nie abzusprechen. „Der Verein kann sich freuen und wir sind stolz, ein so engagiertes Mitglied in unseren Reihen zu haben:“ sagt etwa Fichte-Vereinschef Reinhard Flormann, „so gerade Linien ziehen, wie Jupp früher, kann heute kaum noch jemand.“

Vorliebe für FC Schalke 04

So ist es auch kein Wunder, dass Jupp Schroer gemeinsam mit seinem Kollegen von der Wörthstraße, Helmut Siemes, im Jahr 2000 zum Ehrenplatzwart ernannt wurde und 2007 gar Ehrenmitglied. Mit dem mittlerweile verstorbenen Siemes hat ihn mehr verbunden, als nur die gemeinsame Vorliebe für die Kicker des FC Schalke 04. „Manche wollten da gern die Konkurrenz ein bisschen anheizen, aber wir haben uns immer bestens verstanden und waren gute Kollegen“, stellt Schroer klar.

Und alle wünschen sich beim TSV Fichte, dass „ihr“ Jupp ihnen noch einige Zeit erhalten bleibt. „Dass er hier auf dem Struckenberg so viel an der frischen Luft war, wirkt für seine Gesundheit wie ein Lebenselixier“, glaubt etwa Fichte-Mitglied Uwe Faust, der das Ehepaar Schroer unter anderem auch bei Arztbesuchen betreut. Und gemeinsam werden sie am Freitag dann im Eilper Stübchen anstoßen, auf die guten alten Zeiten - und das, was noch kommt.