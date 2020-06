FLVW bestätigt Saisonabbruch: Das sind die Aufsteiger

Lange wurde es vermutet, nun ist es Gewissheit: Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) beschließt den Saisonabbruch in den Fußballligen der Senioren und Junioren. Die Entscheidung fiel dabei eindeutig aus: Von 149 Delegierten stimmten 144 ab. Davon sprachen sich 142 für die Beschlussempfehlung aus. Damit ist die Saison offiziell beendet.

„Der letzte, formelle Akt ist nun final vollzogen. Ich bedanke mich bei allen Delegierten für das eindeutige Votum, das voll und ganz im Sinne der Vereine ist“, sagt Präsident Gundolf Walaschewski und verweist auf die Umfrage, die der Verband im Mai durchgeführt hatte. 88 Prozent aller Vereine hatten sich für einen Abbruch der Saison mehrheitlich mit Wertung ausgesprochen.

Veröffentlichung der Abschlusstabellen

Die Arbeit für den FLVW ist damit nicht beendet. In den kommenden Tagen und Wochen werden die Abschlusstabellen unter Berücksichtigung der Quotientenregelung erstellt und die daraus resultierenden Aufsteiger final veröffentlicht (voraussichtlich 26. Juni).

Positiv für die Vereine ist, dass es zwar Auf- aber keine Absteiger in dieser Spielzeit geben wird. Und das mehr als im Normalfall. Die Hagener Vereine bis zur Kreisliga A im Überblick:

Landesliga: SpVg Hagen 11

Bezirksliga: SC Berchum-Garenfeld

Kreisliga: FC Hellas/Makedonikos; FC Herdecke-Ende

Nicht alle sind zufrieden

Während die Hagener Vereine Grund zur Freude haben dürften, sieht es für andere Vereine bitter aus. So hatte sich der DSC Wanne-Eickel noch Hoffnungen gemacht Der Tabellenzweite der Westfalenliga 2 soll laut Empfehlung nicht aufsteigen, obwohl er gegenüber den beiden Oberliga-Aufsteigern aus der Westfalenliga 1 den erheblich besseren Quotienten hat. 20 Teams sollen kommende Saison in der Oberliga Westfalen spielen, es warten also viele englische Wochen auf den TuS Erndtebrück, die Sportfreunde Siegen und den 1. FC Kaan-Marienborn. Durch den Aufstieg der SG Finnentrop/Bamenohl gibt es für sie ein Südwestfalen-Duell mehr als bislang.

Noch gravierender sind die Auswirkungen in den Ligen darunter: So sollen eine fünfte Landesliga-Staffel und zwei zusätzliche Bezirksligen kommen. In diesen Spielklassen wird es einen vermehrten Abstieg geben. Bis Sommer 2022 sollen Staffelanzahl und -größe wieder auf den Stand aus der Zeit vor Corona gebracht werden.

Es könnte Klagen geben

Vorerst gilt es aber zunächst das Ende der Meldefrist und mögliche Rechtsstreitigkeiten abzuwarten – Wanne-Eickel könnte klagen oder vor allem der von Ex-BVB-Profi Nuri Sahin unterstützte RSV Meinerzhagen, der nicht in die Regionalliga aufsteigen darf. Um die Staffeln in den unteren Ligen in Sollstärke aufzufüllen, könnte der Verband dazu noch zusätzliche Aufsteiger benennen.