Frauenfußball: Guter Lauf von Hohenlimburg 10 jäh gestoppt

Hohenlimburg Die Fußball-Landesliga-Frauen des SV Hohenlimburg 10 spielten vor der Saisonunterbrechung durchwachsen. Was sich bei den Zehnerinnen ändern soll.

Nach dem eher verpatzten Saisonstart der Hohenlimburger Frauen-Mannschaft setzt der Corona-Lockdown der positiven Wende ein abruptes Ende. Denn nach drei Niederlagen und einem Unentschieden aus den ersten vier Ligaspielen konnten die Hohenlimburgerinnen im vorerst letzten Ligaspiel beim SC Drolshagen mit 5:2 (2:0) endlich ihren ersten Saisonsieg einfahren und sich damit aus der ungewollten Abstiegsregion etwas befreien.

Zudem zogen sie drei Tage später dank eines umkämpften 6:5-Erfolgs im Elfmeterschießen beim viertplatzierten Kreisligisten FSV Gevelsberg ins ein und bestätigten damit ihre aufsteigende Formkurve.

So ist die Lage

Nachdem die Hohenlimburgerinnen die vergangene Saison, welche bereits ebenfalls von Corona stark eingeschränkt worden war, auf dem achten Tabellenplatz beendet hatten, wollten sie in diesem Jahr oben mitspielen. Allerdings stehen sie derzeitig auf dem elften Tabellenplatz und damit nur zwei Ränge vor einem Abstiegsplatz.

Dementsprechend unzufrieden ist SV-Trainer Justin Kunze auch mit der bisherigen Punkteausbeute seines Teams: „Tatsächlich hätten wir jedes Spiel gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Daher ist es erschreckend, auf welchem Tabellenplatz wir momentan stehen. Zum Ende hatten wir aber endlich auch einige positive Ergebnisse, weshalb der Lockdown für uns natürlich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kommt.“

Was lief gut?

Die Zehnerinnen starteten mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen Germania Salchendorf in die Saison, mussten in der Folge aber drei Niederlagen am Stück hinnehmen. Nichtsdestotrotz ist Kunze von der Qualität seiner Mannschaft und den gezeigten Leistungen weiterhin absolut überzeugt. „Wir haben meiner Meinung nach mit den besten Fußball in der Liga gespielt. Gemessen daran schießen wir aber einfach viel zu wenige Tore, es fehlt immer der letzte entscheidende Pass“, hadert Kunze unter anderem mit der fehlenden Abschlussstärke seines Teams.

Dafür zeigt er sich sehr angetan vom Pressing gegen den Ball, dieses konnte in etlichen Einheiten offensichtlich erfolgreich verbessert werden. Zudem bauen die SV-Frauen ihre Angriffe häufig spielerisch von hinten heraus auf und überzeugen dabei laut Kunze „mit schnellem Passspiel und variablen Spielzügen“.

Was muss besser werden?

Entsprechend des Tabellenplatzes haben die SV-Frauen aber auch noch diverse Baustellen. So unterliefen ihnen in der Defensive bereits zahlreiche grobe individuelle Schnitzer, welche häufig ursächlich für die insgesamt 15 Gegentore waren. Zudem sind sie in bislang nahezu allen Spielen relativ früh in Rückstand geraten, was häufig schnell am eigenen Selbstbewusstsein kratzt. „Wir haben viele junge Spielerinnen mit noch wenig Liga-Erfahrung. Wenn sich dann keine Erfolgserlebnisse einstellen, ist es ganz normal, dass die Leichtigkeit nicht da ist“, weiß Kunze, dass einzig Siege dabei Abhilfe schaffen können.

Was läuft im Lockdown?

Die Fußball-Pause versuchen die Hohenlimburgerinnen wie alle anderen Mannschaften bestmöglich zu nutzen. Zu diesem Zweck bietet Kunze selbst einmal in der Woche mit Hilfe der App Zoom eine Cardio-Einheit mit Kraft-, Ausdauer-, und Beweglichkeits-Übungen an, bei denen im Schnitt immer zehn bis zwölf Spielerinnen von ihren eigenen vier Wänden aus teilnehmen. „Wir versuchen mit solchen Aktionen alle bei Laune zu halten. Natürlich wollen manche auch lieber alleine trainieren, das ist auch völlig in Ordnung. Die Einheit ist einfach ein Angebot für diejenigen, die sich selbst ein wenig schwieriger motivieren können“, zeigt Kunze auch in diesen eher unpersönlichen Zeiten persönlichen Einsatz.

Darüber hinaus gehen die Frauen, teils auch in Zweiergruppen, selbstständig laufen. „Nichtsdestotrotz müssen uns aber nichts vormachen, dass wir, sollte die Saison fortgesetzt werden, die Vorbereitung wieder bei Null starten müssen“, sieht Kunze diese Einheiten jedoch nur als Notlösungen und nicht als adäquaten Ersatz richtiger Trainingseinheiten auf dem Platz.

Zum weiteren Verlauf

Auf den weiteren Verlauf der Saison angesprochen, sieht Kunze mehrere Möglichkeiten: „Grundsätzlich würde ich die Saison, sollte es den Umständen entsprechend wieder möglich sein, gerne weiterspielen. Denn die Art und Weise, wie es in den letzten Saisonwochen ablief, war zwar sehr einschränkend, aber meiner Meinung nach immer noch besser als gar nicht zu spielen.“

Alternativ könne er sich aber auch gut vorstellen, dass „nur eine Runde quasi als Probesaison ohne Wertung einfach nur um des Fußballs willen gespielt würde. Dann können wir als Trainer die Teams festigen und auch mal neue fußballerischen Aspekte trainieren bzw. einstudieren. Und in der nächsten Saison können dann alle wieder unter gleichen Bedingungen starten. Und dann wollen wir natürlich auch wieder voll angreifen und hoffentlich oben mitspielen.“