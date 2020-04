Frühes Saisonaus führt zu Umbruch im Hagener Tischtennis

Die klassenhöchsten Tischtennisteams aus Hagen konnten wegen der Corona-Krise ihre jeweiligen Spielzeiten nicht zu Ende spielen und können zurzeit auch nicht gemeinsam an der Platte stehen. Während der ATS Hohenlimburg-Nahmer als Aufsteiger den Klassenerhalt in der Landesliga feierte, wird das TT Team Hagen höchstwahrscheinlich absteigen. Den TTC Hagen hat es personell so schwer getroffen, dass dieser sein Team aus der Verbandsliga zurückziehen wird.

Leistungsträger verlassen TTC Hagen

Zum Sommer werden den TTC Hagen, der die verkürzte Verbandsliga-Saison eigentlich auf Rang vier beendete, zwei Jugendspieler und Leistungsträger verlassen, und zwar Wim Verdonschot sowie Toni Ramjlak. Der 14-jährige Verdonschot ist aktuell NRW-Meister. „Das wird dazu führen, dass wir in der kommenden Saison auf die Verbandsliga verzichten werden. In welcher Klasse wir dann spielen, wissen wir noch nicht. Wir müssen Gespräche mit Neuzugängen führen und dann entscheiden“, erklärte TTC-Sportvorstand Thomas Sander.

Die Verbandsliga würde dann aber „keinen Sinn mehr“ machen. „Dort haben wir vor allem deswegen gespielt, um den Jugendspielern diese Bühne zu bieten. Wenn wir jetzt nachrückenden Jugendspielern Praxis bieten wollen, müssen wir weiter unten spielen“. Die Entwicklung der Jugendarbeit sei aber auch in Zukunft „unser Weg“, der TTC möchte Teams mit heimischen Spielern aufbauen. Die Optionen für die neue Saison wären Stand jetzt die Landes- oder die Bezirksliga.

Thomas Sander erhofft sich aber trotz Corona-Krise einen positiven Effekt für die Zelluloid-Fans. „Wir hoffen, dass der Tischtennis-Sport aus der Krise gestärkt hervorgeht. Ich habe gehört, dass überall Platten ausverkauft sind, weil die Leute jetzt zu Hause spielen. Wir selbst sind auch in den letzten 12 Monaten gewachsen.“

Hohenlimburg bleibt drin

Sportlich positiver sieht es beim ATS Hohenlimburg-Nahmer aus. Die Truppe um Volker Rummenhohl belegt nach 18 Partien als Landesliga-Aufsteiger den sechsten Tabellenplatz und kann in aller Ruhe für die nächste Saison planen. „Der sechste Platz ist für uns höher anzusiedeln als der Aufstieg in der letzten Saison. Das war in dieser Mördergruppe ein großer Erfolg, jeder hat da seinen Beitrag zu geleistet. Da bis zu fünf Mannschaften hätten absteigen können, ist das super“, erläuterte ATS-Akteur Volker Rummenhohl.

Michael (rechts) und Tobias Reuter vom ATS Hohenlimburg-Nahmer freuen sich auf die nächste Landesliga-Saison. Foto: Heinz-Werner Schroth

Die Hohenlimburger hätten laut Rummenhohl auch ohne die Corona-Krise die Klasse gehalten, da es mit großer Wahrscheinlichkeit nur noch auf Rang sieben hätte hinuntergehen können. Für die kommende Saison konnte Rummenhohl bereits den Spitzenspieler Jens Schnabel von Absteiger Westfalia Werdohl verpflichten.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Hohenlimburger bald der klassenhöchste Verein in Hagen sind, je nachdem wo der TTC antritt.

Denn das TT-Team Hagen landete in der Landesliga auf dem ersten Abstiegsplatz und muss wohl oder übel in die Bezirksliga. „Wir wissen noch nicht, wie die Wertung weiter ausfällt. Mal sehen, was passiert. Wenn die Saison annulliert wird, bleiben wir in der Landesliga“, erklärt Dennis Schrötter, der mit seinem Bruder Marcel nach dem Sommer wieder in der ersten Mannschaft angreifen möchte.

TT-Team lebt von der Jugend

„Von den Ranglistenpunkten her gehören wir beide in die erste Mannschaft. Das steht aber noch nicht fest.“ Marcel Schrötter könnte beruflich bedingt anderweitig beschäftigt sein. „Wenn er auch weitermacht, haben wir eine starke Mannschaft und können sicherlich in die Landesliga zurückkehren. Falls wir drin bleiben, haben wir die Ambitionen, die Liga zu halten“, erklärt Dennis Schrötter.

Er sieht das TT-Team gut aufgestellt, „da wir ein beständiger Verein sind, der aus der Jugend lebt, dort mussten wir wegen des großen Andrangs Wartelisten führen. Hoffentlich lässt das durch Corona jetzt nicht nach.“