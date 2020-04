Für Hagener Radler wäre Ausgangssperre auch Ausfahrtssperre

Viele Möglichkeiten der körperlichen Ertüchtigung bleiben den Menschen in Zeiten von Kontaktverboten nicht. Aber Fahrradfahren, das darf man noch, wenn auch nicht mehr in Gruppen. Eine Umstellung für die Radsportvereine in der Region, denn große Touren sind in der Gemeinschaft etwas ganz anderes. Das gegenseitige Anspornen, das gemeinsame Rasten, das Gefühl, als Gruppe etwas geschafft zu haben. In diesem Frühling muss darauf verzichtet werden.

TuS Breckerfeld sagt Touren ab

An jenem Wochenende, an dem NRW-weit Veranstaltungen untersagt wurden, hatte die Mountainbike-Abteilung des TuS Breckerfeld eigentlich Großes geplant. Im Rahmen der Veranstaltung „Wandern für die Andern“ fand auch „Biken für die Andern“ statt. „Wir wollten geführte Touren anbieten. Es gab im Vorfeld einen recht großen Andrang darauf“, erzählt Martin Wender, Mountainbike-Kursleiter beim TuS Breckerfeld. Die Einnahmen sollten dem Hilfswerk Misereor zugute kommen.

„Wir haben jetzt erstmal alle Fahrten abgesagt, alles andere wäre nicht zu verantworten. Klar, beim Radfahren kann man Abstand halten“, überlegt Wender. „Aber man stelle sich vor, wir fahren zu zehnt durch den Wald, jemand stürzt schwer und braucht Erste Hilfe. Da ist nichts mehr mit Kontaktverbot.“ Und so steht auch Wenders privater Urlaub am Gardasee Ende Mai, wo 14 Radsportfreunde ordentlich in die Pedale treten wollten, auf der Kippe.

Immerhin bleibt die Möglichkeit, alleine oder zu zweit zu radeln – und Wender leitet für die Mountainbiker des TuS die Touren weiterhin an. Wie? Ein bis zweimal Woche fährt der 53-jährige Hansestädter eine geeignete Strecke ab, und über die Routenplan- und Navigationsapp „Komoot“ können die Mitglieder der TuS-Mountainbike-Abteilung die Tour nachahmen. Die digitalen Möglichkeiten sind ein kleiner Trost für die Radsportler.

Bundesradsport-Treffen im Juli

Auch für Hagens Radsport-Urgestein Karl-Heinz Kubas (71) ist die aktuelle Situation gewöhnungsbedürftig. „Unsere Sonntagsfahrten für jedermann sind erstmal abgesagt. Im Mai wollten wir eigentlich für drei Tage nach Osnabrück, das mussten wir streichen. Und im Juni steht wieder eine dreitägige Tour nach Bremen an, auch die müssen wir wohl absagen“, bedauert der 1. Vorsitzende des RSC Hagen, der hauptsächlich Radwandern (40 bis 90 Kilometer) anbietet.

15 Wanderfahrten, die der RSC im Rahmen des Hagener Urlaubskorbs 2020 im Sommerurlaub veranstaltet, stehen ebenfalls auf der Kippe. Genauso wie das dreiwöchige Stadtradeln, das aber möglicherweise bis in den September verschoben werden könnte. Hoffnungen hat Kubas noch für das Bundesradsport-Treffen in Schwerin Ende Juli. „Ich habe mit dem Veranstalter gestern noch gesprochen. 1000 Leute sollen kommen, da wurde eine Menge Arbeit reingesteckt.“

Ausfahrtssperre könnte Radlern drohen

Zurzeit kann Karl-Heinz Kubas aus gesundheitlichen Gründen nicht Fahrradfahren, aber sobald er wieder kann, wird er dreimal die Woche trainieren. Entweder alleine oder mit seiner Frau. Zumindest wenn aus der Ausgangsbeschränkung kein Ausgangsverbot wird. Denn das würde für Radfahrer ein Ausfahrtsverbot bedeuten. „

Wenn die Sperre kommt, dürften wir ja nicht mehr mit dem Rad aus Vergnügen raus“, sagt Kubas. „Tja, wenn das kommt, können wir leider nichts dran ändern“, weiß auch Martin Wender vom TuS Breckerfeld.

Dann bleibt den Radsportlern lediglich das „Workout“ mit dem Heimtrainer im Wohn- oder Schlafzimmer. Wender seufzt: „Das ist natürlich etwas ganz anderes als in der freien Natur zu fahren.“