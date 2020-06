Fußballer Hagen United peilen den Aufstieg an

Die Fußballer von Hagen United können sich über Zusagen für die kommende Saison freuen. Die Spielertrainer Kevin Reichmann, Marcel Jauert und Michael Szaszowski, die seit der Amtsübernahme vom ausgeschiedenen Trainer Ertan Özkavak für den C-Kreisligisten zuständig sind, haben dem Vorstand signalisiert, dass sie auch in der kommenden Saison die Mannschaft betreuen wollen.

Spielertrainer Kevin Reichmann kennt die Zielsetzung der Mannschaft für die nächste Saison: „Wir fühlen uns wohl und wollen mit der Mannschaft auch in Zukunft wieder Spaß haben und eine gute Rolle in der Kreisliga spielen. Mal sehen, was dabei am Ende herausspringt – vielleicht der sportliche und umjubelte Aufstieg in die Kreisliga B. Nach Platz fünf in der Saison 2018/19 und Platz drei in der abgelaufenen Saison, spricht der Trend klar für die „Waldlust-Kicker“.

Großteil der Mannschaft bleibt zusammen

Vor dem Abbruch der Saison lag das United-Team auf dem dritten Tabellenplatz und konnte sogar noch mit den Aufstiegsrängen liebäugeln.

Auch ein Großteil der Mannschaft hat schon seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben und ist in das kontaktlose Training eingestiegen. „Auch über jeden weiteren Spieler, der beim Training vorbei schaut und einfach kicken möchte, freuen wir uns“, so Spielertrainer Jauert und André Sänger, Sportlicher Leiter des Vereins ergänzt: „Wir haben natürlich die Hoffnung, dass wir ein bis zwei Leistungsträger noch umstimmen können zu bleiben. Ansonsten haben die Trainer einen tollen Job geleistet und die Jungs schon wieder auf dem Platz zur Trainingseinheit begrüßen können.“