Gilt jetzt auch in Hagener Fitnessstudios die Maskenpflicht?

Mit Maske auf dem Stepper? Oder mit Handschuhen Bankdrücken? Ab Montag dürfen wieder Fitnessstudios öffnen, so sieht es der Stufenplan der NRW-Regierung vor. „Fitness- und Gesundheitsstudios sind zur Erhaltung der Volksgesundheit sofort wieder zu öffnen“, forderte Thorsten Kielmann, Inhaber des Injoy-Fitnessstudios in Hohenlimburg noch Anfang der Woche. Allerdings stehen die Betreiber der Muckibuden angesichts strenger Hygienevorschriften vor Herausforderungen. Wir haben uns bei den Hagener Studiobetreibern umgehört, wie sie mit der neuen Situation umgehen.

Hygienevorschriften

„Das Problem ist, dass wir von der Regierung keine genauen Hygienevorschriften bekommen haben und daher nicht genau abschätzen können, was gewünscht und gewollt ist“, berichtet Thorsten Groborz, Studioleiter des ComeIn in Hagen-Haspe und ergänzt: „Bei uns wird es eine Mundschutzpflicht geben.“ Wie und ob diese beim Injoy ebenfalls kommen wird, ist noch unklar, wie Frauke Kaiser berichtet: „Wir warten noch ab, welche Auflagen auf uns zukommen. Sollte es die Pflicht geben, werden wir sie natürlich ebenfalls einführen.“

Das bestätigt auch Thorben Paulsen, Studioleiter beim Bechelte Sports & Med: „Wir schauen stündlich, ob sich die Auflagen ändern, die ganze Situation ist sehr dynamisch. Aktuell sehen wir keine Masken- und Handschuhpflicht vor. Das Training stelle ich mir unter diesen Umständen auch sehr schwierig vor.“ Allerdings können sich die Vorgaben jederzeit ändern. Auch beim McFit in Wehringhausen wartet man auf klare Vorgaben. Dort gilt erstmal Masken-, aber keine Handschuhpflicht, sagte ein Studiosprecher auf Anfrage.

Sehr wahrscheinlich ist, dass die Dusch- und Umkleideräume der Fitnessstudios erstmal geschlossen bleiben und nur maximal eine Stunde trainiert werden darf. Ansonsten gilt das, was auch in Super- oder Baumärkten gilt: 1,5 Meter Abstand halten, in den Ärmel niesen und husten, Kontakte meiden und regelmäßig Hände waschen. Die neuen Spielregeln sind ab Montag in jedem Fitnessstudios ausgehängt.

Hygiene steht in den Studios aktuell an oberster Stelle. Foto: DPA

Abstand halten

Beim Injoy in Hohenlimburg freut mich sich in der Corona-Zeit über eine nützliche Funktion in der eigens entwickelten App. „Die Mitglieder können sich ganz einfach über ihr Telefon anmelden“, erklärt Frauke Kaiser. So wird gewährleistet, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf der Trainingsfläche sind. „Bisher wurde die Funktion vor allem genutzt, um sich zu Kursen anzumelden. In der Corona-Zeit kommt uns das Ganze jetzt zu Gute. So haben wir auch im Nachhinein immer einen Überblick, welche unserer Mitglieder da waren.“

Ähnlich sieht es im Bechelte-Sportpark aus, wie Thorben Paulsen erzählt: „Wir haben innen viel umgestellt. Unser großer Vorteil ist, dass wir eine Riesenfläche haben. Jetzt stehen auch im Bistrobereich Geräte, damit genügen Abstand eingehalten werden kann.“ Zudem arbeite man mit Markierungen, um die Abstände zu kennzeichnen. Auch im Bechelte werden die Mitglieder beim Reingehen automatisch registriert. Dort dürfen aktuell 50 Menschen gleichzeitig trainieren. Der 51. muss erstmal warten, bis jemand den Fitnesstempel verlässt.

Mitgliederbeiträge

Die meisten Mitglieder zeigten während der Krise großes Verständnis, wie Frauke Kaiser berichtet: „Die Allerwenigsten haben sich erkundigt, ob sie irgendwie aus ihrem Vertrag herauskommen können. Und wenn, dann waren es zumeist Kunden, die sowieso schon gekündigt haben. Vom größten Teil haben wir viel Unterstützung bekommen, da wurde nur immer wieder gefragt, wann wir denn endlich wieder aufmachen, weil auch den Mitgliedern natürlich das Training fehlt.“

Über besonders schönes Feedback freuen sich auch Thorben Paulsen und das Bechelte-Team: „Wir haben es den Mitgliedern freigestellt, ob sie ihren Monatsbeitrag weiterzahlen möchten und ihnen zum Beispiel angeboten, zu einem späteren Zeitpunkt beitragsfrei zu trainieren. Nur die wenigsten wollten ihren Mitgliedsbeitrag nicht zahlen.“

Kurse

Im Bechelte-Park finden erst einmal keine Kurse statt. „Wir raten unseren Mitgliedern, unser großes Online-Kursangebot zu nutzen“, sagt Paulsen. Im Injoy hofft man hingegen, bald auch wieder gemeinsam schwitzen zu können: „Wir haben eine große Multihalle, in welcher wir ausreichend Abstand halten können. Und natürlich wird die Anzahl der Kursteilnehmer minimiert“, erklärt Frauke Kaiser.

Feedback

„Unsere Mitglieder haben es total gefeiert, dass wir wieder öffnen, da kam nur positives Feedback“, freut sich Bechelte-Studioleiter Paulsen über die Reaktionen seiner Mitglieder. Ähnlich sieht es bei den anderen Studios aus: Vor allem über die sozialen Medien zeigen sich die Hobbysportler glücklich darüber, bald wieder ihrem Hobby nachgehen zu können. Viele freuen sich auch darüber, dass die Studiotrainer wieder ihrem Beruf nachgehen können. Einen Rat hat Paulsen noch für alle Fitness-Liebhaber, die aufgrund der aktuellen Lage verunsichert sind: „Wir raten unseren Mitgliedern, nur dann zu trainieren, wenn sie sich auch damit wohl fühlen. Ein Training soll kein Angsterlebnis werden, sondern ein schönes Erlebnis in der Gemeinschaft. Wer noch Bauchschmerzen damit hat, soll sich einfach Zeit geben.“