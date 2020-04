Gütschow: „Wir merken den Zusammenhalt in unserer Familie“

SuS Volmarstein-Trainer Ralf Gütschow muss aktuell auf sonntägliche Familien-Zusammenkünfte verzichten. Und sieht den Amateurfußball vor einer Zäsur. Ein Leben ohne Fußball? Für SuS Volmarstein-Trainer Ralf Gütschow eigentlich undenkbar.

Spieltage sind für den Coach auch immer Familien-Zusammenkünfte: Seine beiden Söhne Niklas und Florian spielen selbst in der ersten Mannschaft des SuS, Gütschows Ehefrau Corina verpasst kein Spiel ihrer Männer. In der aktuellen Situation muss aber auch der langjährige Übungsleiter des Fußball-A-Ligisten seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Im Gespräch erklärt er nun, wie er mit der aktuellen Situation umgeht.





Herr Gütschow, wie gehen Sie mit der aktuellen Lage rund um das Corona-Virus um?

Da unterscheiden wir uns nicht von allen anderen Menschen in dieser außergewöhnlichen Situation. Zunächst einmal machen wir uns natürlich Sorgen um die Gesundheit unserer Familie, der Freunde und unserer Bekannten. Meine Frau Corina und ich haben das große Glück, weiterhin arbeiten zu können. Zurzeit allerdings beide im Homeoffice.





Normalerweise war die Familie spätestens am Sonntag immer zusammen, das fällt ja nun zunächst aus. Wie geht man als Familienmensch damit um und was machen Ihre beiden Söhne?

Beide wohnen ja nicht mehr zu Hause. Niklas ist als ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger mit dem Schwerpunkt Intensivmedizin zurzeit in einem Krankenhaus im Einsatz. Florian studiert Psychologie in Nijmwegen und lebt auch dort. In den Niederlanden sind die Studienzeiten anders geregelt, dort geht es bereits weiter, wenn auch nur in einer Art Fernstudium.



Wie hält man den Kontakt trotz der eingeschränkten Möglichkeiten derzeit aufrecht?

Wir telefonieren jetzt natürlich sehr viel, auch mit der ganzen Familie. Ob Kinder, Oma, Bruder, Freunde: Das Telefon ist unsere Verbindung zur Außenwelt. Dabei merken wir jetzt umso mehr, welch einen tollen Zusammenhalt wir in der Familie haben. Auch das wird einem in solch einer Situation sehr deutlich und man weiß es, vielleicht sogar mehr als sonst, zu schätzen.



Sie haben als Familie jetzt nicht nur selbst an den Wochenenden spielfrei, sondern müssen als Dauerkarten-Inhaber auch auf Spiele des FC Schalke 04 verzichten. Wie nutzt man da die freie Zeit?

Die komplett fußballfreie Zeit nutzen wir jetzt momentan für Arbeiten in und um unser Eigenheim, darüber hinaus genießen wir jetzt auch die gemeinsame Freizeit. Corina bekommt ihren langgehegten Wunsch erfüllt, denn wir werden ein neues Familienmitglied begrüßen dürfen: einen Aussie-Doodle. Die Namensgebung gestaltet sich als etwas schwierig, da die Kinder auch ein Mitspracherecht einfordern und wir uns noch nicht einigen konnten.



Langeweile gibt es somit nicht?

Wir versuchen aus dieser Zeit das Beste zu machen, dabei nehmen wir die Entschleunigung ganz bewusst wahr. Viele Dinge, über die man sich im normalen Alltag aufregen würde, sind jetzt gar nicht mehr so wichtig. Wir haben ein Lebensmotto, deshalb ist unser Glas immer halb voll und nie halb leer.





Hat die Corona-Krise Auswirkungen auf die geplanten Urlaube?

Unser Osterurlaub auf Sylt ist natürlich bereits gecancelt, für August steht noch ein gemeinsamer Urlaub mit der ganzen Familie auf Mallorca an, so der Plan. Da sollen Oma, Onkel und die Kinder mit ihren Freundinnen alle an Bord sein. Ob das dann stattfinden wird, steht natürlich noch in den Sternen. Aber über gecancelte Urlaube sollten wir uns in dieser Zeit nicht wirklich ärgern.





Die Saison in der Fußball-Kreisliga wurde ja nun abrupt unterbrochen und es ist noch völlig offen, ob und wie es weitergeht. Was würde aus Ihrer persönlichen Sicht Sinn machen?

Die Wertung der bisherigen Saison ist echt schwierig, es wird es sicher viele Härtefälle geben. Meine persönliche Meinung ist, dass im Amateurbereich die Saison annulliert werden sollte. Es gibt dazu viele Meinungen und Ideen, aber ich finde es macht ja keinen Sinn, diverse Tabellen wie Ende Hinrunde, Ende Spielbetrieb oder Ähnliches zugrunde zu legen. Zumal ja auch keine Entscheidungsspiele stattfinden können.





Haben Sie schon von Auswirkungen für Ihren Verein gehört?

Der Amateurbereich wird, wenn es denn noch längere Zeit so weitergeht und der Spielbetrieb frühestens im Sommer wieder aufgenommen werden kann, vor einer Zäsur stehen. Die finanziellen Auswirkungen werden extreme Auswüchse annehmen. Ohne die Gelder aus der Bewirtung in Vereinsheimen, ohne Sommerfeste, dazu vielleicht noch fehlende Sponsorengelder wird es richtig eng. Jetzt heißt es, dass wir alle, Jugend und Seniorenabteilung, ganz eng zusammenzurücken müssen und es wird sich zeigen, wie groß die Treue und Verbundenheit zur Mannschaft und zum Verein ist. Da sind alle gefordert, Solidarität zu zeigen und zu leben. Nur gemeinsam werden wir, und das bezieht sich nicht nur auf unser Hobby Fußball, diese Situation meistern können.



Irgendwann werden wir hoffentlich zur Normalität zurückkehren, wie läuft die Planung?

Die Planung für die kommende Saison wie auch der Kontakt zur Mannschaft läuft zurzeit über das Telefon. Wir, Sebastian Lummel und ich, sind dabei, den Kader zusammenzuhalten und den ein oder anderen Neuen hinzuzubekommen. Das gestaltet sich natürlich relativ schwierig, denn Basti (Co-Trainer) und ich sind eher Freunde davon, in persönlichen Gesprächen potenzielle Neuzugänge kennen zu lernen.