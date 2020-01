Hagener Fußballer testen neue Sportart: Sprints verboten

Regelmäßig treffen sich am Vossacker Sportler, um auf dem Kunstrasen der SG Vorhalle Fußball zu spielen. Dabei geht es auch mal härter zu Sache. Es wird gerannt, es werden Zweikämpfe geführt und es kann auch mal zu Verletzungen kommen. Alles was eben zum traditionellen Fußball dazu gehört. Doch neulich fand eine neue Art von Fußball den Weg nach Vorhalle. Rund 15 Teilnehmer trafen sich um sich im „Walking Football“ zu versuchen. Es hat sich sogar schon ein Team gefunden. Die Sportart ist Bestandteil des Projektes „Bewegt älter werden“, welches der Landessportbund NRW ins Leben gerufen hat. Zusammen mit dem Fußball- und Leichtathletikverband wird die Verbreitung von Walking Football umgesetzt.

Die aus England stammende Sportart kam 2018 nach Deutschland und wird bei einigen Bundesligavereinen sogar mit Wettbewerbsgedanken gespielt. Dies ist jedoch nicht der ursprüngliche Sinn des Sports. Der FLVW verbreitet Walking Football unter dem Punkt der „Fußball Fitness“. „Wir wollen für ältere Menschen, die nicht mehr ganz so aktiv sind, eine Alternative zum Wettkampf bieten“, sagt der Referent für Vereins- und Verbandsentwicklung des FLVW, Kim Weidig. Ein wichtiger Bestandteil der Sportart ist das Aufwärmen. Es wird viel Zeit damit verwendet sich ausreichend zu dehnen um Verletzungen vorzubeugen. „Altherren-Fußballer machen sich häufig nicht richtig warm und fangen dann direkt an, zu spielen. Das ist dann kein richtiger Gesundheitssport“, verdeutlicht Weidig den Unterschied zum Walking Football.

Umstellung für „normale“ Fußballer

Außerdem gibt es klare Regeln. Es darf nicht gesprintet werden, auch Zweikämpfe sowie Pässe über Hüfthöhe sind nicht erlaubt. Die üblichen Tore werden verkleinert, so dass kein Torwart benötigt wird. „So können auch Spieler mit Gelenkproblemen teilnehmen. Es gibt keine schnellen Bewegungen und durch die fehlenden Sprints ist der Puls durchgängig auf einem gesunden Niveau und geht nicht in die Spitzen. Das ist gut für die Gesundheit“, betont Weidig die Vorteile von Walking Football. Aber der normale Fußballer muss sich umstellen. Ein missglückter Pass kann nun nicht mehr so leicht erlaufen werden. „Daher ist es technisch sehr anspruchsvoll, da es genaue Pässe benötigt“.

Dass diese neue Sportart nun nach Hagen gekommen ist, haben die Vorhaller der Idee eines langjährigen Mitgliedes zu verdanken. „Entstanden ist die Idee durch Axel Nölle, der jahrelanges Vereinsmitglied ist und den Sport beim VfL Bochum schon länger praktiziert. Zusammen mit dem FLVW haben wir das dann in die Wege geleitet“, freut sich Martin Buchholz, der seit März des letzten Jahres Obmann im Kreis für Vereins- und Mitarbeiterentwicklung ist. Buchholz, der selbst seit vielen Jahren bei der SG Vorhalle tätig ist, sieht durchaus Potenzial in Walking Football. „Wir hoffen, so langjährige Mitglieder aktiv im Verein halten zu können um sie auch über den Altherren-Bereich hinaus binden zu können. Vielleicht entstehen daraus auch ehrenamtliche Tätigkeiten im Verein“. Denn der Sport ist hauptsächlich für Leute über 50 gedacht, die im Altherren-Fußball nicht mehr mithalten können. Denn dort darf schon ab dem 32. Lebensjahr mitgespielt werden. „Es ist schön, dass der Leistungsgedanke im Hintergrund ist. Die Teilnehmerzahl zeigt außerdem, dass der Sport ankommt. Wir sind sehr zufrieden damit“, resümiert Buchholz.

Resonanz überragend

Teilnehmer Marcello Servidio bestätigt diese Aussage von Buchholz: „Ich habe hier lange Jahre im Verein Fußball gespielt und habe entschieden, mich trotz meines Alters noch zu bewegen. Wenn man an die 50 geht, kann man das Leistungsniveau bei den Altherren nicht mehr ganz halten. Hier kann ich mit meinen alten Sportskameraden zusammenspielen und dabei die Gesundheit fördern“.

Die Sportart ist schon dabei, sich zu etablieren. Westfälische Meisterschaften gibt es bereits. Wenn die Nachfrage höher wird, könnte es auch zu einem Ligensystem kommen. Doch am wichtigsten bleibt beim Walking Football die Gesundheit. In Vorhalle wird der Sport jedenfalls nicht zum letzten Mal praktiziert worden sein. „Es hat viel Spaß gemacht. Ich denke wir werden hier versuchen, eine Mannschaft ins Leben zu rufen die einmal die Woche trainiert. Vielleicht kann man so noch den ein oder anderen Sportskameraden mit dazu bringen“, ist Servidio optimistisch.