Hagener Ibrahim Bulut ist Erfolgsgarant der TSG Sprockhövel

Hagen Ibrahim Bulut ist Kapitän des Fußball-Westfalen-Oberligisten TSG Sprockhövel. Nach einer Umstellung spielt der Hagener stark auf.

Wann und wie die Fußball-Oberliga Westfalen fortgesetzt wird, steht noch in den Sternen. Sicher ist hingegen: Sollte es weitergehen, startet die TSG Sprockhövel aus einer aussichtsreichen Position in die Restsaison. Dank sechs Siegen aus sieben Partien mischte Sprockhövel vor dem Lockdown munter im Rennen um die Aufstiegsplätze mit. Die Mannschaft von Trainer Andrius Balaika kann derzeit den drittbesten Punktequotienten vorweisen.

Es war ein Saisonstart, der nach dem 15. Platz in der abgebrochenen Vorsaison eher überraschend kam - selbst für einen der Protagonisten. „Mit so einer Siegesserie hatte zum Auftakt hatte ich ehrlicherweise nicht gerechnet“, sagt Kapitän Ibrahim Bulut. Zwar gebe es viel Potenzial im Team und eine gute Chemie, „aber wir sind noch sehr jung. Ich hätte gedacht, wir brauchen ein paar Spiele, um uns einzugrooven.“

Bulut selbst trägt keinen unerheblichen Anteil am bisherigen Erfolg. Getreu des altbekannten Mottos geht der 27-Jährige als Kapitän voran. Er erzielte sechs Treffer in sieben Einsätzen, gemeinsam mit Sturmpartner Nazzareno Ciccarelli (5) sorgte er für mehr als die Hälfte aller Sprockhöveler Saisontore (19).

Vom Innenverteidiger zum Mittelstürmer

Dabei dürfte es einige überrascht haben, dass Bulut beim Saisonauftakt - da schoss er die TSG in der Nachspielzeit zu einem 4:3 gegen den SC Paderborn ll - in vorderster Linie auflief. Denn seit seinem Wechsel nach Sprockhövel im Sommer 2018 war der gebürtige Hagener meist in der Abwehrzentrale gesetzt.

„Eigentlich bin ich Stürmer. In dieser Saison wollte ich wieder vorne spielen, da kann ich meine Spielfreude besser ausleben“, erklärt Bulut. Trainer Balaikus habe sich darauf eingelassen - vorausgesetzt, der Deutschtürke lasse Tore folgen. „Bislang klappt das ja ganz gut“, meint Bulut. „Ich bin mit meinen Leistungen zufrieden und hoffe, dass ich noch einige Male treffe, falls es weitergeht.“

Läuft es bei Bulut, läuft es auch bei Sprockhövel - so scheint es jedenfalls. Denn in der schwachen Vorsaison fiel er länger aus. Von den sieben Partien, die der Angreifer verpasste, verlor die TSG sechs.

Regionalliga-Aufstieg und Türkei-Abenteuer

Spielt der angehende Kaufmann für Groß- und Außenhandel nun sogar die beste Saison seiner bisherigen Laufbahn? „Soweit würde ich nicht gehen“, sagt Bulut und verweist auf Erfolge bei seinen früheren Stationen: Mit dem FC Kray stieg er 2014 in die Regionalliga West auf, mit dem FSV Duisburg vier Jahre später in die Oberliga.

Und dazwischen setzte Bulut zumindest einen Fuß in der Tür zum Profigeschäft. Anfang 2015 zog es ihn in die Türkei. Für Gölbasispor und Cubukspor bestritt er bis Sommer 2016 insgesamt 45 Partien in der zweiten und dritten Liga. „Die Zeit war eine Erfahrung wert, hat mir in meiner Entwicklung geholfen. Fußballerisch lief es gut, ich habe viel gespielt“, erinnert sich Bulut. Doch der von ihm anvisierte Sprung in die Süper Lig gelang nicht. „Und vertraglich war es schwierig, sodass ich mich schlussendlich dazu entschieden habe, zurück nach Deutschland zu kommen und eine Ausbildung zu beginnen.“

Gesagt, getan. Doch den Traum vom Profifußball habe er dennoch nicht gänzlich aufgegeben, betont der Hagener. Ein recht naheliegender Weg, der Bulut in den halbprofessionellen Fußball führen würde, wäre der Aufstieg mit der TSG Sprockhövel in die Regionalliga West. Zwar mache er sich darüber in der aktuellen Situationen keine Gedanken, so Bulut. „Aber grundsätzliche traue ich uns das zu.“