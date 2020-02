Hagener ist auf dem Weg in die Weltspitze

Hagen. Zum dritten Mal in Folge hat der Hagener Linus Restel (19) die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Eine Verletzung am Finger hält ihn nicht auf.

Gerade 19 Jahre alt geworden und schon zum dritten Mal Deutscher Meister. Das ist ein Erfolg, den nicht viele Sportler in diesem Alter vorweisen können. Doch der Hagener Tischeishockeyspieler Linus Restel hat es geschafft. Bei den Deutschen Meisterschaften in Frankfurt setzte er sich am Wochenende gegen 41 weitere Teilnehmer durch und verteidigte seinen Titel.

Restel, der damit drei Mal in Folge die Meisterschaft gewinnen konnte, musste sich erst einmal in der Vorrunde gegen 13 andere Spieler durchsetzen. Die ersten Acht aus den drei Gruppen kamen in die Hauptrunde.

Danach spielten die besten 16 Teilnehmer den Titel in den Playoffs untereinander aus. Gespielt wird Tischeishockey auf einem kleinen Tisch, welcher einen Meter lang, 0,5 Meter breit und 20 Zentimeter hoch ist. Ein Spiel dauert fünf Minute, die Zeit läuft auch weiter, wenn das Spielgerät, der Puck, nicht mehr im Spiel ist. Ein Tor zählt beim Tisch-Eishockey zudem nur, wenn der Puck im Tor bleibt.

Souveräner Turnierverlauf

Bis zu den Playoffs hatte Restel sich mit 27 Siegen und zwei Unentschieden souverän durch das Turnier gespielt. In den Playoffs gab es, im Falle eines Remis, nach den fünf Minuten regulärer Spielzeit eine Verlängerung, die durch ein Golden Goal entschieden wurde.

„Ich hatte aufgrund der Vorrunde ein gutes Gefühl, dass es wieder etwas werden könnte“, so Restel. Trotzdem verfolgte er während der gesamten Vorrunde noch ein anderes Ziel. „Ich wollte in der Vorrunde Erster werden, um erst im Finale auf meinen größten Konkurrenten, Valentin Dietze aus Freiburg, treffen zu können“, bemerkt Restel.

Das Spielgerät: Das Feld beim Tischeishockey ist circa einen Meter lang, 0,5 Meter breit und 20 Zentimeter hoch. Foto: WP

Und so kam es dann auch. Nachdem das Halbfinale in einer Best-of-Seven-Serie noch klar mit einem 4:0-Sieg entschieden werden konnte, wurde es im Finale gegen den zweifachen deutschen Meister Dietze deutlich spannender. Bis zum Finale am späten Abend hatte Restel schon 39 Spiele hinter sich gebracht. „Da hat man dann schon den ganzen Tag an den Tischen gestanden. Es ist schwierig dann nochmal die absolute Bestleistung abzurufen.“

Erste Niederlage

Nach einem 6:1-Erfolg im ersten Spiel, setzte es im zweiten Spiel eine 0:6-Niederlage. Die erste Niederlage für Restel im Turnier. Doch der Titelverteidiger erkämpfte sich den Vorsprung mit einem 4:1 zurück. Die folgenden Spiele wurden in der Overtime entschieden, ein wahrer Finalkrimi. „Bei uns entscheiden Nuancen. Wir schenken uns beide nichts“, sagt der 19-Jährige. Nach dem Ausgleich vom ebenfalls 19 Jahre alten Dietze gewann Restel das fünfte Spiel und hatte damit den Matchball auf seiner Seite. „Zu wissen, dass ich im nächsten Spiel Deutscher Meister werden kann, hat zusätzliche Anspannung erzeugt. Trotzdem habe ich versucht nicht zu überdrehen. Zittrige Hände kann man bei dem Sport nicht gebrauchen.“

Und trotzdem hatte Dietze in der Verlängerung viele Chancen, das entscheidende Tor zu machen. Nur sein schnelles Torwartspiel, bei dem Restel zur Weltspitze gehört, hielt ihn im Spiel.

Und so erzielte der auf Emst wohnhafte Restel den letzten Treffer und wurde erneut zum deutschen Meister gekürt.

Schlechtes Omen

Doch der spätere Erfolg schien am Vorabend noch in weiter Ferne. Restel, der beim Aufbauen half, verletzte sich an seinem rechten Zeigefinger. Für Tischeishockeyspieler ein echtes Problem. „Ich habe im Vorfeld die ganze Woche aufgepasst, dass nichts passiert. Das deutet man dann schon ein wenig als schlechtes Omen“, beschreibt Restel die Situation, die ihn schlussendlich auch nicht vom Sieg abhalten konnte.

Dritter Meisterschaftstitel in Folge: Der 19-jährige Linus Restel setzt sich am Ende auch gegen seinen größten Konkurrenten Valentin Dietze durch. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Und auch sein Vater Thony Restel sorgte für eine Überraschung. In der Kategorie der Veteranen (Ü50) schaffte er es bis ins Halbfinale, sodass am Ende ein vierter Platz stand. Somit hätte der gebürtige Schwede fast für eine doppelte deutsche Meisterschaft in der Familie gesorgt.

Top 100 als Ziel

Durch seinen Vater besitzt Linus einen schwedischen Pass, weswegen er an den Schwedischen Meisterschaften teilnehmen kann. Dann folgt vom 12.-14. Juni die Europameisterschaft in Slowenien.

„Ich rechne mir da auf keinen Fall Siegeschancen aus. International herrscht noch einmal ein ganz anderes Niveau“, so Linus Restel und gibt stattdessen ein anderes Ziel vor: „Ich möchte es langfristig schaffen, unter die Top 100 der Welt zu kommen.“

Momentan befindet er sich auf Platz 113. Einen ersten Schritt in Richtung dieses Ziels hat Restel jedenfalls gemacht.